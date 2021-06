La connexion parfaite de la police sur le dernier album studio

La police étaient des habitués du jeu en tête des charts au moment où ils ont sorti leur cinquième album. Ils ont nommé le nouveau d’après un concept philosophique du psychiatre Carl Jung. Synchronicity, sorti le 17 juin 1983, est devenu leur quatrième LP UK n ° 1 d’affilée lorsqu’il est allé directement au sommet du palmarès huit jours plus tard. Leurs millions de fans ne savaient pas que ce serait leur dernier album studio.

Après avoir atteint le n ° 6 au Royaume-Uni avec leur première sortie Outlandos D’Amour, le trio britannique avait maintenant atteint le numéro 1 avec chaque album depuis. Régate de Blanc a passé ses quatre premières semaines au sommet en 1979, Zenyatta Mondatta fait de même en 1980 et Fantôme dans la machine a eu un règne de trois semaines en 1981. Maintenant est venu Synchronicity, qui, comme s’il avait besoin d’un coup de main, est arrivé comme sa piste principale “Every Breath You Take” arrivait à la fin d’une série de quatre semaines en tant que single préféré du Royaume-Uni.

L’album a eu la distinction considérable de retirer Thriller du sommet des charts. le Michael Jackson classic avait passé deux semaines au n°1 en mars, puis, après huit semaines consécutives au n°2, est revenu pour cinq semaines au sommet en mai et juin. Mais il n’a pas pu résister à la demande du nouvel ensemble Police. Synchronicity a passé deux semaines au sommet et dix mois dans le Top 100.

Argent, or et platine

Huit des 11 nouvelles chansons de l’album étaient des compositions solo de Piquer, qui a partagé une co-écriture, “Murder By Numbers”, avec Andy Summers; le guitariste a contribué seul à “Mother” et le batteur Stewart Copeland a écrit “Miss Gradenko”. Début juillet, Synchronicity était certifiée argent et or au Royaume-Uni, et en août, elle était platine.

Mais cela pâlit par rapport à la performance de l’album en Amérique. Il y a atteint la première place fin juillet pour entamer une remarquable série de 17 semaines non consécutives. Aux États-Unis, les ventes de Synchronicity ont grimpé à plus de huit millions, car pas moins de cinq singles à succès en ont découlé. Aux Grammy Awards de 1984, il a été nominé pour cinq et en a remporté trois.

