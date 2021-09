Assez étrangement, Quentin Tarantino avait en fait eu l’idée de “Last Night in Soho” comme un excellent titre musical de quelqu’un d’autre ! Il a dit à Wright que la scénariste, réalisatrice et productrice Allison Anders (Gas Food Lodging, Four Rooms, Sugar Town) lui avait dit cela auparavant. Wright aurait donc décidé de les remercier tous les deux dans le générique et aurait envoyé un e-mail à Anders pour la remercier également.