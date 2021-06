La conquête de l’Amérique par les Rolling Stones

En juin 1964, Le Pierres qui roulent ont commencé leur conquête de l’Amérique, mais contrairement au mythe populaire, les Stones n’étaient pas à l’avant-garde de l’invasion britannique de l’Amérique. Les Beatles et The Dave Clark 5 avaient tous deux marqué le top 10 des hits américains bien avant que les Rolling Stones ne traversent l’Atlantique.

C’est à la fin du mois de mai 1964 que « Not Fade Away » fait son entrée dans les charts Billboard. Quelques jours plus tard, les Stones sont montés à bord d’un vol BOAC à l’aéroport Heathrow de Londres et un peu plus de six heures plus tard, ils ont atterri à l’aéroport JFK de New York. Si les Beatles ont été les premiers à conquérir l’Amérique, ce fut le début d’une histoire d’amour musicale qui a soutenu les Stones au cours des prochaines décennies.

C’est le 1er juin 1964, la veille du 23e anniversaire de Charlie, que les Stones sont arrivés à New York. Avec 500 fans hurlants pour les accueillir à l’aéroport, ils ont été accueillis par des cris de « Faites-vous couper les cheveux » et « Êtes-vous les Beatles », non pas de la part des fans bien sûr, mais des passagers et du personnel de l’aéroport. Lors d’une conférence de presse d’une centaine de journalistes, le DJ local Murray s’était arrangé pour qu’un vieux chien de berger anglais soit là pour les photos, il a naturellement fait des comparaisons sur sa coiffure et celle du groupe.

De l’aéroport, ils se sont dirigés vers Manhattan où ils séjournaient à l’hôtel Astor sur Times Square. Il y avait du chaos à l’hôtel, les fans ont envahi le hall avant que le groupe n’atteigne finalement leur chambre, qu’ils ont partagée à deux par chambre. Après le petit-déjeuner, d’autres conférences de presse et une interview à la radio, ils sont apparus dans The Les Crane Show, une émission de télévision locale, leur première apparition en direct à la télévision américaine.

Le 3 juin, le groupe s’est envolé pour Los Angeles et de là pour le Beverley Hilton, avant d’aller à ABC TV pour enregistrer un segment pour le Hollywood Palace Show, avec Dean Martin. Après avoir enregistré trois chansons, tout ce qui a été diffusé était de 45 secondes de “Je veux juste faire l’amour avec toi”, avec Martin faisant des blagues sur leurs cheveux.

Le lendemain, après avoir acheté des vêtements à Hollywood, c’était un voyage à Malibu Beach, puis le soir une visite aux studios d’enregistrement RCA, où ils enregistreraient plus tard certains de leurs succès emblématiques des années 1960. Le vendredi 5 juin, un bus a emmené le groupe à San Bernardino pour leur tout premier concert sur le sol américain.

Le 6 juin, ils se sont envolés pour San Antonio pour jouer à la State Fair ; c’était la plus grande foule de toute la tournée, mais ils n’étaient pas là pour voir le Pierres qui roulent, Bobby Vee était un plus gros tirage. Le 6 juin 2015, ils étaient de retour au Texas pour jouer à l’AT&T Arena de Dallas.

Aujourd’hui, beaucoup de gens prétendent avoir vu les Stones lors de leur toute première tournée aux États-Unis, la vérité est qu’ils sont probablement confus et c’est soit lors de leur deuxième ou même troisième tournée qu’ils les ont vus.

Ils n’ont fait que 9 neuf spectacles dans 8 huit villes – lors d’un spectacle à Minneapolis, il n’y avait que 400 fans; à Omaha 650 sont arrivés. À Detroit et Harrisburg, il y avait moins d’un millier de personnes dans des stades d’une capacité dix fois supérieure. Ce n’est qu’à Carnegie Hall et à San Bernardino qu’il y avait quelque chose proche d’une vente à guichets fermés. Dans la plupart des concerts, le groupe a débuté avec « Route 66 » et a joué « Not Fade Away », « I Wanna Be Your Man », « High Heel Sneakers », « I’m Alright » et « I Just Wanna Make Love To You. ”

