La conquête du dernier kilomètre : les marques cherchent à investir dans les zones suburbaines

Par Sanjay Kaul

La weltanschauung a changé pour beaucoup dans le monde. Il est devenu en quelque sorte uniforme au fil des ans. Ce changement a été provoqué par les télécommunications et les augmentations technologiques dans notre environnement, nous permettant de vivre dans un monde qui favorise généralement la familiarité. Il ne sera pas faux de dire que, aujourd’hui, nous vivons dans un village planétaire, où les progrès des mécanismes et de la communication relient notre écosystème. Le biome marketing, qui héberge au sein de ses marques, a également été exposé à ces changements. Ils doivent maintenant trouver un moyen d’atteindre l’arrière-pays pour une expansion holistique.

Le potentiel dans les zones suburbaines

Avec 70% de la population vivant dans les villages et 53,5% cherchant toujours à habiter dans des zones isolées d’ici 2040, la taille du marché est énorme. La bonne nouvelle pour les entreprises qui cherchent à remporter le relais, c’est que ce concours est loin d’être terminé et qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La taille de l’espace de vente au détail et la croissance rapide de la numérisation dans les zones reculées suggèrent que la course à l’arrivée ici n’est pas un sprint mais un marathon. Les marchés de village s’étendent d’heure en heure et de nombreuses marques cherchent à atteindre la destination la plus recherchée juste à temps. Le point de saturation est encore loin d’être visible, mais la vitesse des entreprises qui cherchent à conquérir le cœur de l’hinterland doit encore être soutenue.

Le cœur est là où se trouve la maison. Il ne sera pas faux d’appeler l’arrière-pays le foyer de plusieurs géants du marché à l’avenir. L’Inde rurale représente environ 55% du PIB manufacturier. Ces zones agraires ont accueilli près de 75 % des nouvelles usines construites ces dernières années.

Le basculement entre les villes et les villages semble avoir fait basculer la balance et le scénario s’est pleinement transposé. La conquête de la campagne est un concours jusqu’au dernier kilomètre. S’adapter aux besoins de la population rurale avec l’utilisation des ressources et tirer parti de la technologie aidera ces marques à gagner du terrain dans ce marathon.

Phygital est la combinaison préférée

Phygital, un terme nouveau et moderne, est une fusion de l’ancien et du non conventionnel utilisé pour décrire le marketing omnicanal. Les géants du e-commerce ont un chemin avec la foule urbaine, et il rattrape également les habitants des villages. Même avec 299 millions d’internautes dans les zones rurales et les trois quarts de la population des banlieues possédant un smartphone, le pur-play du numérique est toujours une réflexion préalable. La numérisation des zones isolées est toujours un processus en cours, et la plupart des utilisateurs qui font partie de la dynastie numérique dans ces zones sont des néophytes technologiques. Une présence physique suscitera toujours la confiance de beaucoup de gens. Avec 87 % de la part conventionnelle, 10 % du commerce moderne et 3 % des affaires via les portails de commerce électronique, la prédominance des processus traditionnels est évidente. Pendant au moins la prochaine décennie, les entreprises doivent investir dans la transition du commerce assisté vers le commerce électronique total.

Concevoir un plan pour orienter la destination numérique

L’utilisation de technologies modernes telles que la cartographie SIG, les données de vente au détail passées ou historiques et l’indice de prospérité peuvent être utilisés pour identifier les zones opulentes au sein des géographies rurales. Un plan stratégique avec une capacité technologique accrue peut être le meilleur compagnon pour de nombreuses entreprises qui tentent d’augmenter leur empreinte rurale. Cela garantirait également que leurs systèmes logistiques sont fluides et s’adaptent bien aux régions chaotiques qui sont enveloppées dans le paysage rural. La livraison peut être effectuée sans tracas en dépensant des ressources pour l’entreposage au niveau micro. Garder un contrôle sur l’unité de stockage (SKU) des produits dans différentes poches peut aider à une planification et à un stockage pratiques.

La littératie numérique dans les zones urbaines par rapport aux zones suburbaines est encore beaucoup plus élevée. Environ 61 % des citadins ont la capacité de bien fonctionner numériquement. Cependant, seulement 25 % de la population rurale peut dire qu’elle peut évoluer de manière fluide dans le monde numérique. La personnalisation de la technologie pour l’adapter aux masses dans une configuration de banlieue pourrait être la voie à suivre. Une interface utilisateur simple et une technologie ascendante intelligente peuvent le simplifier et les aider à gagner la confiance et la fidélité à la marque. Pas moins de 40 millions d’utilisateurs de smartphones dans les petites communes utilisent la saisie vocale pour interagir avec leurs appareils plutôt que de taper. Par conséquent, les marques doivent être plus personnalisées et se concentrer sur les aspects technologiques pour faire sentir leur présence dans les cadres bucoliques.

Conclusion

Le grand Stan Lee a prophétisé la citation, « avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. » Les entreprises géantes qui cherchent à améliorer leur empreinte rurale sont une grande puissance, et il leur incombe maintenant d’en tirer le meilleur effet de levier. La vague numérique qui a enveloppé les zones rurales n’agira que comme catalyseur de ce processus. Les quartiers de banlieue deviennent lentement le nouveau champ de bataille pour la croissance économique et le succès de la marque. L’étendue est claire et les opportunités sont là pour être capitalisées.

(L’auteur est le fondateur et PDG de Xpand. Les opinions exprimées sont personnelles.)

