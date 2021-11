La conquête pop de James Brown continue

À la fin de 1965, James Brown était près de dix ans dans sa carrière dans les charts R&B aux États-Unis. Mais pour la majorité du public pop, il n’était sur le radar que depuis quelques mois. Le 13 novembre de la même année, il atteint le Billboard Hot 100 avec la chanson qui deviendra son deuxième grand single crossover d’affilée, « Je t’ai eu (je me sens bien). »

Brown récoltait maintenant les fruits de sa performance époustouflante dans l’émission spéciale TAMI Show TV de la fin de 1964. C’était l’émission historique au cours de laquelle il côtoyait des envahisseurs britanniques tels que les pierres qui roulent et Gerry & the Pacemakers, et les actes américains, y compris les garçons de la plage et Jan & Dean, et les a tous éclipsés. À l’été 1965, « Papa’s Got A Brand New Bag » est non seulement devenu son deuxième R&B n°1 (et le premier depuis sept ans, depuis « Try Me »), mais a également fait de lui un nom de radio pop, atteignant le n°8. sur le Hot 100. Mieux encore était de venir avec « I Got You ».

L’artiste avait enregistré la chanson pour la première fois un an plus tôt, dans une version qui s’est retrouvée prise dans une querelle juridique. Ses origines remontaient encore plus loin, à une version intitulée « I Found You » d’Yvonne Fair, alors membre du groupe de JB, plus tard une artiste solo dont on se souviendra surtout pour son tube britannique de 1976, « It Should Have Been Me ». La version à succès du morceau de The Godfather of Soul, enregistrée en mai 1965, mettait en vedette, entre autres, Maceo Parker au saxophone et son frère Melvin à la batterie.

Écoutez le meilleur de James Brown sur Apple Music et Spotify.

« I Got You (I Feel Good) » est arrivé sur le palmarès des singles pop de Billboard en 1965 à un n°68 confiant, le troisième plus élevé des 16 nouvelles entrées et en dessous seulement les quatre sommets‘ « Something About You » et « Over and Over » par Dave Clark 5. La semaine suivante, il a fait une incroyable montée de 54 places au n ° 14, et a ensuite passé trois semaines au n ° 3, juste avant Noël dans la nouvelle année. Sur le graphique du 4 décembre, la piste a commencé une course de six semaines au sommet de l’enquête R&B. Il a continué à figurer à plusieurs reprises comme un marqueur culturel de l’époque, partout, de Good Morning Vietnam aux Simpsons.

Achetez ou diffusez « I Got You (Feel Good) » sur l’album du même nom.