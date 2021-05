La Consadole Sapporo a battu Tokushima Vortis 1-2 pour prendre les trois points

09/05/2021 à 10h06 CEST

le Consadole Sapporo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Tokushima ce dimanche dans le Stade de sueur de Pocari. le Tokushima Vortis est venu en voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Sagan tosu par un score de 2-0 et a pour le moment eu une séquence de quatre défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Consadole Sapporo a récolté un nul nul contre lui Bellmare de Shonan, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce bon résultat, l’ensemble de Sapporo est douzième, tandis que le Tokushima Il est seizième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a ouvert le score grâce au succès devant le but par Miyashiro, concluant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après la moitié du match, en deuxième période est venu le but pour lui Consadole Sapporo, qui a égalé le match avec un but de Anderson lopes à 56 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui est revenue grâce à un autre but de Anderson lopes, complétant ainsi un doublé à la minute 79, clôturant ainsi le match avec un résultat de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Tokushima Vortis a donné accès à Sugimori, Watai, Akihiro Sato Oui Tamukai pour Suzuki, Nishiya, Miyashiro Oui Kishimoto, Pendant ce temps, il Consadole Sapporo a donné accès à Bothroyd, Arano, Aoki, Yanagi Oui Okamura pour Takamine, Ogashiwa, Komai, Suga Oui Kaneko.

L’arbitre a averti Cvetinovic Oui Miyashiro par le Tokushima déjà Komai par l’équipe de Sapporo.

Avec cette victoire, le Consadole Sapporo il monte à 15 points et se place à la douzième place du classement. Pour sa part, Tokushima Vortis il reste avec les 11 points avec lesquels il a atteint ce jour de la compétition.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile: le Tokushima Vortis sera mesuré avec le Sanfrecce Hiroshima et le Consadole Sapporo jouera contre lui Kawasaki Frontale.

Fiche techniqueTokushima Vortis:Kamifukumoto, Cacá, Cvetinovic, Diego, Kishimoto (Tamukai, min 91), Suzuki (Sugimori, min 74), Iwao, Battocchio, Nishiya (Watai, min 74), Miyashiro (Akihiro Sato, min 85) et KakitaConsadole Sapporo:Sugeno, Miyazawa, Fukumori, Tanaka, Takamine (Bothroyd, min.46), Fukai, Kaneko (Okamura, min.83), Suga (Yanagi, min.80), Ogashiwa (Arano, min.68), Komai (Aoki, min.80) et Anderson LopesStade:Stade de sueur de PocariButs:Miyashiro (1-0, min.45), Anderson Lopes (1-1, min.56) et Anderson Lopes (1-2, min.79)