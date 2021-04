La Consadole Sapporo accueille Kashima Antlers lors de la 9e journée

04/10/2021 à 06:15 CEST

Dimanche prochain à 06h05 se jouera la rencontre de la neuvième journée de la J1 Japanese League, qui affrontera le Consadole Sapporo et à Bois de Kashima dans le Dôme de Sapporo.

le Consadole Sapporo veut retrouver la victoire dans le match correspondant au neuvième jour après avoir subi une défaite contre lui FC Tokyo lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des sept matches disputés jusqu’à présent dans la Ligue japonaise J1 et ont une séquence de 12 buts marqués contre 11 buts encaissés.

Concernant l’équipe visiteuse, le Bois de Kashima Il a remporté la victoire contre le Kashiwa Reysol lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec des buts de Ueda et Shirasaki, il essaie donc de profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Consadole Sapporo. Sur les sept matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Bois de Kashima il en a remporté deux avec huit buts en faveur et 10 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Consadole Sapporo Il a gagné une fois et a perdu une fois en deux matchs jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. À la maison, le Bois de Kashima a un bilan de deux défaites en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Consadole Sapporo pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Dôme de Sapporo, en fait, les chiffres montrent quatre défaites et un nul en faveur de la Consadole Sapporo. Le dernier match auquel ils ont joué Consadole Sapporo et le Bois de Kashima Cette compétition a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur de la Consadole Sapporo.

De plus, ce match peut annuler le bris d’égalité dans le classement, puisque les deux équipes arrivent avec les mêmes sept points au match. le Consadole Sapporo est treizième, tandis que son rival, le Bois de Kashima, est situé sur la quatorzième place.