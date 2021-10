La conscience ne serait pas seulement individuelle et privée, mais aussi de groupe

13/10/2021 à 08:00 CEST

Les scientifiques ont découvert que le travail d’équipe a une corrélation cérébrale : lorsque plusieurs personnes partagent une tâche et vivent des moments intenses d’émotion, un état hypercognitif est créé qui remet en question l’idée que la conscience n’émane que des cerveaux individuels.

Cet état hypercognitif provoque une plus grande intégration des informations entre les cerveaux et une synchronie neuronale intense, selon les résultats de cette recherche, publiés dans la revue eNeuro.

Ce moment partagé intense est connu sous le nom de flux d’équipe: se produit lorsque plusieurs personnes partagent un engagement élevé de tâches pour atteindre un objectif et développer une forme d’intelligence collective.

Sujet connexe : Le mouvement de groupe coordonné n’aurait pas besoin de cerveaux individuels

Les ondes cérébrales

Les ondes cérébralesLes orchestres, les sports ou les équipes formées au sein des entreprises sont des exemples clairs de flux d’équipe.

Ce que la nouvelle recherche, dirigée par Mohammad Shehata de l’Université de technologie de Toyohashi au Japon, a découvert, ce sont les ondes cérébrales et les régions impliquées lorsque le flux d’équipement survient.

Il s’agit de la premières preuves scientifiques de la corrélation neuronale entre une activité ancestrale de notre espèce et la réaction cérébrale correspondante, ce que les neurosciences n’avaient pas pu démêler depuis des décennies.

Instant magique

Instant magiqueLorsque survient ce moment magique de travail d’équipe, la première chose qui se produit est que les cerveaux impliqués désactivent simultanément les enregistrements des stimuli externes, à l’exception des informations provenant des autres membres de l’équipe.

Ensuite, l’activité des ondes cérébrales bêta (éveil) et gamma (lucidité) augmente dans le cortex temporal moyen gauche de tous les participants, une région du cerveau impliquée dans l’attention, la mémoire et la conscience.

Le point culminant de cette découverte est que cette extraordinaire activité neuronale est synchrone : tous les cerveaux partagent les mêmes oscillations neuronales, atteignant ainsi un état hypercognitif à la suite d’une interaction sociale pertinente pour les personnes concernées.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont mesuré l’activité cérébrale de 10 ordinateurs à l’aide de l’électroencéphalographie (enregistrement de l’activité bioélectrique du cerveau, ou EEG) tout en jouant ensemble à un jeu vidéo musical. Ils ont ensuite comparé les résultats, comme expliqué dans un communiqué.

Conscience collective?

Conscience collective?Les auteurs de cette recherche sont conscients de la signification profonde de cette découverte : « elle soulève des questions intrigantes et empiriques liées à la synchronie entre les cerveaux et à l’intégration de l’information et de l’état modifié de conscience », écrivent-ils dans leur article.

Si les cerveaux peuvent être connectés fonctionnellement grâce à la synchronie intercérébrale, cela signifie-t-il que ce n’est pas seulement notre cerveau qui contribue à notre conscience ? C’est une question curieuse, mais les auteurs préviennent qu’il est trop tôt pour le dire, note ScienceAlert.

Une étude antérieure, publiée l’année dernière, note que l’association entre les oscillations neuronales et l’intégration fonctionnelle est largement reconnue dans l’étude de la cognition humaine.

Il ajoute que la synchronisation à grande échelle de l’activité neuronale a également été proposée comme base neuronale de la conscience.

La nouvelle recherche s’ajoute à un nombre croissant d’études en neurosciences cognitives sociales, selon lesquelles la synchronisation neuronale apparaît de la même manière dans le cerveau lors d’interactions sociales significatives, dans ce cas lors de flux d’équipe.

Nouvelle conscience de conscience

Nouvelle conscience de conscienceCe qui est important, souligne cette recherche précédente, c’est que ces résultats remettent en question la vision standard de la conscience humaine comme étant essentiellement formée par la première personne du singulier et privée.

Jusqu’à présent, la conscience était supposée résulter de l’activité neuronale, sans qu’un réseau spécifique de cellules cérébrales puisse revendiquer sa responsabilité exclusive : elle émanerait d’interactions à grande échelle entre différentes régions du cerveau, à travers l’activité oscillatoire neuronale. Personne à personne.

La nouvelle recherche suggère que la conscience peut transcender le sujet individuel et acquérir une forme collective à travers un substrat neuronal partagé entre plusieurs cerveaux impliqués dans la même activité.

On savait déjà que les gens se synchronisent fréquemment, soit en imitant des postures et des gestes lorsque nous partageons des conversations, soit parce que nous synchronisons les fréquences cardiaques lorsque nous regardons les mêmes films en même temps, ou lorsque nous partageons un lit avec notre partenaire.

Maintenant, nous commençons à découvrir que les interactions humaines peuvent évoluer pour synchroniser les rythmes neuronaux: nous avons pu établir que les oscillations neuronales de différentes personnes s’alignent lorsqu’elles coopèrent.

Cela semble indiquer que, lorsque nous socialisons d’une manière spécifique, la synchronisation entre les cerveaux nous connecte neuronalement aux autres et élargit la conscience à des limites encore imprécises.

Améliorer la performance collective

Améliorer la performance collectiveLes auteurs de la nouvelle recherche considèrent qu’un cadre basé sur ces modèles neuronaux peut être utilisé pour développer des stratégies de renforcement d’équipe plus efficaces dans des domaines où la performance et la satisfaction humaines sont importantes : affaires, sports, musique, arts de la scène, jeux vidéo et divertissement.

Pour cette raison, en partenariat avec des institutions gouvernementales et industrielles, les chercheurs prévoient d’utiliser la signature neuronale du flux d’équipe pour surveiller et améliorer les performances de l’équipe et, peut-être, créer des équipes plus efficaces.

Améliorer les performances tout en maintenant une satisfaction partagée a de nombreuses implications pour une meilleure qualité de vie, notamment la réduction des taux de dépression, d’attaques de panique et d’anxiété, concluent les chercheurs.

Référence

RéférenceLe flux d’équipe est un état cérébral unique associé à une meilleure intégration de l’information et à une synchronie intercérébrale. Mohammad Shehata, et al. eNeuro 4 octobre 2021, ENEURO.0133-21.2021 ; DOI : https://doi.org/10.1523/ENEURO.0133-21.2021

Photo du haut : le cortex temporal moyen gauche (la région verte) reçoit et intègre des informations provenant de zones du cerveau liées au flux individuel (région bleue) et à l’interaction sociale (région jaune). Il est également impliqué dans l’augmentation de la synchronie neuronale entre les cerveaux pendant le flux d’équipe. Crédit : Copyright (C) Université de technologie de Toyohashi.