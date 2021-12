La conscience pourrait être juste une chose transitoire

30/12/2021

La conscience ne serait qu’un état mental transitoire que le cerveau utilise pour produire un résultat innovant et créatif, selon une nouvelle théorie qui pourrait déchiffrer sa base neurobiologique et expliquer à la fois la conscience humaine, animale et artificielle.

La conscience serait un état d’esprit transitoire, selon une nouvelle théorie développée à l’Université de la Ruhr à Bochum en Allemagne, qui pourrait servir de guide pour déchiffrer ses bases neurobiologiques et expliquer à la fois la conscience humaine, animale et artificielle.

La nouvelle théorie soutient que la conscience est un état mental lié à des opérations cognitives complexes, et non un état de base passif qui prévaut automatiquement lorsqu’un organisme est éveillé.

La conscience, selon cette théorie, serait un traiter qui survient lorsque les représentations mentales des stimuli internes et externes sont intégrées dans une sorte de plate-forme exécutive centrale située dans le cerveau.

À partir de cette plate-forme cérébrale, les opérations cognitives conscientes correspondant à ces représentations mentales seraient exécutées, et ainsi un résultat innovant et créatif serait obtenu, selon cette théorie.

État transitoire

Ces opérations cognitives conscientes peuvent être effectuées pour résoudre un problème, développer une stratégie, planifier l’avenir ou générer une nouvelle solution ou un nouveau résultat, selon les chercheurs.

Pour cette raison, la conscience ne serait que transitoire et non permanente, insistent les auteurs de cette recherche dans un article publié dans la revue Behavioral Brain Research.

Ils ajoutent que les opérations cognitives complexes qui sont associées à la conscience, selon cette théorie, s’appliquent aux représentations mentales de la réalité : il peut s’agir de perceptions, d’émotions, de sensations, de souvenirs, d’imaginations et d’associations, expliquent-ils dans un énoncé.

Des opérations cognitives conscientes sont nécessaires, par exemple, dans des situations où ce qui est appris ou familier ne suffit plus pour y faire face.

Action cognitive

Les gens peuvent conduire une voiture ou prendre une douche sans avoir besoin d’en avoir conscience, expliquent-ils. Mais quand quelque chose d’inattendu se produit, une action cognitive consciente est nécessaire pour résoudre la situation.

Ces actions cognitives conscientes sont facilitées par l’interaction de différents réseaux neuronaux, selon cette théorie.

Armin Zlomuzica et Ekrem Dere, les auteurs de cette proposition, considèrent que les synapses électriques, également appelées jonctions lacunaires , sont cruciaux pour les réactions conscientes : ils permettent une transmission extrêmement rapide du signal entre les cellules nerveuses.

De plus, ils fonctionnent beaucoup plus rapidement que les synapses chimiques, dans lesquelles la communication entre les cellules s’effectue par l’échange de neurotransmetteurs et de modulateurs.

Essais expérimentaux

Les auteurs de cette recherche ne s’arrêtent pas à la simple formulation de la théorie, mais soutiennent qu’elle peut être vérifiée dans des études expérimentales à mener, à la fois chez l’homme et chez l’animal et dans des programmes d’intelligence artificielle.

Les auteurs suggèrent, par exemple, face à un être humain, un animal ou une intelligence artificielle, un problème nouveau qui ne peut être résolu qu’en combinant deux ou plusieurs règles apprises dans un contexte différent.

Cette combinaison créative d’informations stockées et d’application d’un nouveau problème, ne peut effectuer que des opérations cognitives conscientes, selon les chercheurs.

Ils proposent qu’au cours du test, des substances pharmacologiques qui bloquent les jonctions lacunaires soient administrées à des humains ou à des animaux, afin de déterminer si elles interviennent réellement dans les processus conscients.

L’IA aussi ?

Et pour savoir dans quelle mesure une intelligence artificielle, qui n’a pas de jonctions communicantes, peut être considérée comme consciente, plusieurs conditions devraient être réunies.

Le premier serait rempli, par exemple, si vous proposez avec succès une stratégie de lutte contre une pandémie en détectant, évaluant, sélectionnant et combinant de manière créative les informations provenant d’Internet de manière autonome. Le proposer montrerait que l’IA est aussi consciente, au sens où cette théorie le propose.

La nouvelle théorie confirme ce qui est un large consensus : que il n’y a pas d’unanimité pour définir ce qu’est la conscience , bien qu’il soit normalement admis, quelle que soit sa nature ou son contenu, que la conscience doit être le produit d’une activité au sein d’un neurone rouge.

Les auteurs soulignent à cet égard que leur théorie propose une cadre théorique, psychologique et neurophysiologique hypothétique , qui peut aider à résoudre ces problèmes conceptuels et fournir une définition opérationnelle de la conscience qui peut être utilisée pour des études empiriques, à la fois avec les humains et les animaux.

Incertitudes

La nouvelle théorie, cependant, ne s’arrête pas à l’incertitude quant à la définition de ce que nous pouvons appeler la conscience, bien qu’elle exclue la possibilité qu’elle puisse être quelque chose d’indépendant du cerveau, comme cela a également été spéculé.

Les chercheurs considèrent qu’il est probable que la conscience s’est développée lentement et progressivement au cours de l’évolution humaine, animale et éventuellement végétale, et que cette évolution est toujours en cours.

La conscience, au moins dans ses formes rudimentaires, est née avec le développement d’un système nerveux central qui permettra à l’organisme de percevoir, d’encoder et de maintenir des stimuli, afin de surmonter un simple comportement réflexif généré en réponse à un stimulus perçu.

Cependant, la base neurophysiologique de la conscience est toujours à l’étude et est clairement la question la plus difficile dans le domaine des neurosciences et des disciplines connexes, notent les chercheurs.

La nouvelle théorie propose non seulement une nouvelle approche de la complexité de la conscience, mais aussi une batterie d’expériences qui peuvent valider sa conception et peut-être prouver que la conscience n’est pas seulement humaine et animale, mais peut même être générée à travers des réseaux de neurones artificiels.

