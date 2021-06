La conscience pourrait être liée à la lumière

17/06/2021 à 8h00 CEST

Bien que cela ne soit pas concluant, il devient chaque jour plus clair que des effets quantiques pourraient être impliqués dans le fonctionnement des organismes vivants, souligne la revue Physics World dans un article récent. Les biophotons présents dans le cerveau pourraient même être liés à l’intelligence et à la conscience.

La photosynthèse, processus par lequel les plantes vertes et certaines bactéries convertissent la lumière du soleil en énergie chimique, est la première hypothèse de cette implication : elle reposerait sur la superposition d’états quantiques électroniques pour explorer simultanément de nombreuses voies de transmission d’énergie.

Dans la photosynthèse, chaque cellule utilise presque tous les photons de l’énergie solaire captée. Le mystère est de savoir comment les organismes photosynthétiques ont, pendant plus de 3 milliards d’années, atteint une telle efficacité dans un environnement aussi variable et désordonné. La cohérence quantique serait la réponse : elle implique des états quantiques cohérents de longue durée, explique le magazine susmentionné.

Partout

Il y a plus de cas qui relient les principes quantiques à la biologie, tels que les mécanismes de l'odorat, qui seraient basés sur le mode vibratoire quantique-mécanique de la molécule d'odeur.

On pense également que les effets quantiques peuvent avoir joué un rôle important dans l’émergence des premiers systèmes vivants, à partir de la matière inanimée dont ils sont faits.

Autre hypothèse en cours : plusieurs espèces d’animaux sont capables de capter le champ magnétique terrestre et la possibilité est envisagée qu’ils utilisent également des effets quantiques pour s’orienter dans leur navigation.

Cette théorie est basée sur l’interaction du spin (une propriété physique des particules quantiques) de l’électron avec le champ géomagnétique de la Terre. Considérons que la boussole naturelle des animaux se situe dans des molécules appelées cryptochromes (photorécepteurs) : elles sont activées par la lumière bleue ambiante et guident la navigation.

Le dernier maillon de cette escalade quantique dans le monde des organismes vivants est de découvrir si les processus quantiques sont également impliqués dans une certaine forme de conscience, comprise comme la capacité de reconnaître la réalité et de s’y percevoir.

Conscience quantique ?

Trois propositions significatives se dégagent dans ce domaine : d'abord, celle formulée par Roger Penrose et Stuart Hameroff en 1996, selon laquelle le cerveau développe des calculs quantiques sur la base de ce qu'ils appellent la réduction objective orchestrée pour activer les neurones et générer la conscience.

Selon les deux auteurs, la conscience du cerveau est le produit de ces processus qui se développent au sein des neurones : les protéines de leur cytosquelette sont celles qui transfèrent l’information quantique à l’origine de la conscience.

Deuxièmement, une autre proposition non moins pertinente, formulée en 2015 par Matthew Fisher, physicien à l’Université de Californie à Santa Barbara : suggère que le traitement quantique serait opérationnel dans le cerveau, ce qui lui permet de fonctionner comme un ordinateur quantique.

Il propose que le phosphore, qui contribue au fonctionnement normal des membranes cellulaires, puisse agir comme un qubit (l’unité de base de l’informatique quantique) et permettre au traitement quantique de se produire dans le cerveau.

Selon Fisher, cette théorie explique comment des états quantiques fragiles peuvent exister pendant des heures voire des jours dans le cerveau, qui est chaud et humide, et conclut que ces états pourraient jouer un rôle fonctionnel dans le traitement cognitif.

Question de lumière ?

Troisièmement, la proposition faite par des scientifiques chinois dirigés par Zhuo Wang, de la South-Central University for Nationalities : ils ont découvert en 2016 que les photons d'origine biologique, appelés biophotons, pourraient être impliqués dans le mécanisme quantique du cerveau. Ils ont détecté un lien entre l'intelligence et la fréquence des biophotons dans le cerveau des animaux.

Pour Betony Adams et Francesco Petruccione, auteurs de l’article publié dans Physics World, cette découverte ajoute un nouvel élément fascinant au débat sur l’origine de conscience : elle serait liée à la lumière.

Ils soulignent que la lumière a des effets physiologiques variés : par exemple, les crevettes exposées à un excès d’antidépresseurs issus de la contamination humaine deviennent confuses et recherchent la lumière, ce qui les expose davantage aux prédateurs.

Les points quantiques, des nanoparticules semi-conductrices capables de produire de la lumière, aident à traiter des maladies telles que la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. Les traitements à base de lumière aident également à corriger la perte de vision.

Conscience et photosynthèse

Autre constat concernant la lumière : les chromophores, qui possèdent des particules quantiques (des électrons) capables d'absorber la lumière visible, seraient impliqués dans la photosynthèse. Par exemple, la chlorophylle serait le chromophore qui capte l'énergie solaire pour la photosynthèse des plantes.

Adams et Petruccione soulignent à cet égard que, dans le cerveau, les cellules nerveuses contiennent des structures qui pourraient favoriser le transfert d’énergie cohérente d’une manière similaire à celle de la photosynthèse, utilisant également la lumière.

Et ils concluent en soulignant que la lumière, en plus de sa résonance symbolique (pour l’art, la religion ou la littérature), peut avoir un rôle physiologique, même si on ne sait pas encore clairement comment elle est impliquée dans les processus de signalisation qui constituent le système nerveux central. et sa propriété émergente, la conscience.

Biologie quantique

Toutes ces questions ont déjà inscrit un domaine émergent de la connaissance, connu sous le nom de biologie quantique, dont les neurosciences quantiques font partie. Et qu'elle n'en est qu'à ses débuts.

Alors que nous étudions les systèmes biologiques à l’échelle nanométrique et à plus grande échelle, nous constatons qu’il existe des processus dans les organismes biologiques pour lesquels une description de la mécanique quantique est actuellement considérée comme nécessaire pour caractériser pleinement le comportement du sous-système concerné, écrivent les auteurs de l’intéressant article sur le quantum. biologie, publié en 2018 dans le Journal of the Royal Society Interface.

Aujourd’hui, nous sommes peut-être encore plus proches des certitudes que des hypothèses : un laboratoire de l’université de Harvard s’est cette année plus rapproché que jamais de la frontière entre la biologie et le monde quantique. Tout indique que les théories qui ont été formulées jusqu’à présent vont dans le bon sens, selon ce qu’elles rapportent dans un communiqué.

Référence

L'avenir de la biologie quantique. Adriana Marais et al. Journal of the Royal Society Interface, 14 novembre 2018. DOI : https : //doi.org/10.1098/rsif.2018.0640

Image du haut : Chenspec sur Pixabay.