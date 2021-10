La consécration définitive de Mikel Oyarzabal, un maître de but

11/10/2021

Le à 22:37 CEST

Mikel Oyarzabal a marqué le but de l’équipe espagnole lors de la finale de la Ligue des Nations contre la France et a remporté de nombreux éloges pour son match. L’attaquant de la Real Sociedad compte 21 matchs en tant qu’international absolu, suffisamment de temps pour montrer qu’il a de la place parmi les meilleurs. Il est l’un des footballeurs vedettes de Saint-Sébastien et de la Liga, et maintenant cela montre que l’Espagne peut continuer à avoir une garantie « 9 ».

Oyarzabal n’a que 24 ans et c’est la septième saison consécutive dans l’équipe première ‘txuri-urdin’, depuis ses débuts en 2015-2016. Depuis lors, il a marqué 60 buts en ne comptant que ceux marqués en championnat, et de la main de Shérif Imanol cela a également permis à la Real Sociedad d’être compétitive en Europe. « Je suis un travailleur avec une certaine aisance pour le but », défini .

UN ATTAQUEUR COMPLET

Celui d’Eibar a mérité la place de titulaire parce qu’il l’a mérité. Un joueur de qualité, dynamique, agile, rapide, précis, intelligent et avec un bon physique Cela l’a amené à jouer plus de 40 matchs chaque saison si l’on compte la Liga, la Copa del Rey et la Ligue Europa. Uniquement en tant que référence ou jouant sur le côté, il est capable de comprendre avec n’importe quel coéquipier, s’offrant toujours l’espace pour jouer face à face ou dos au but, pouvant se tourner facilement pour faire face à la zone rivale.

Son influence sur l’équipe de San Sebastian a grandi au fil des ans, et cette saison pour le moment est le footballeur de LaLiga qui a marqué le plus de points pour son équipe (Sept des 17 que compte le Real après huit matchs joués). Six buts et une passe décisive en championnat d’Espagne lors des huit premiers matchs, des chiffres remarquables si l’on considère que la saison dernière, il a marqué onze buts en 33 matchs.

LA CONFIANCE DE LUIS ENRIQUE

Mikel Oyarzabal a été un incontournable dans les appels et également un maître des buts dans les catégories inférieures de l’Espagne. Ses bonnes performances à la Real Sociedad l’ont amené à devenir une référence dans l’équipe espagnole des moins de 21 ans, avec laquelle il a été proclamé Champion d’Europe en 2019. Au total, huit buts en 25 matchs, ayant déjà joué en U19 et restant vice-champion d’Europe en 2017. Il n’a pas raté son rendez-vous aux JO de Tokyo avec l’équipe nationale en août dernier, où il a été décisif pour la portée. la finale avec trois buts en six matchs.

L’attaquant est l’un des titulaires de De la Fuente depuis le début des Jeux olympiques | EFFECTUER

Il a été Vicente del Bosque qui a remarqué Mikel. Son premier contact avec l’équipe senior a eu lieu en 2016 et en mai, il a fait ses débuts en amical. Oyarzabal n’a pas cessé de travailler et maintenant avec Luis Enrique il compte dix buts avec l’équipe espagnole, dont trois dans le Ligue des Nations. Avec les deux en finale, l’Eibartarra est devenu aujourd’hui le premier joueur de la Real Sociedad de son histoire à marquer lors d’une finale d’un tournoi d’équipe nationale.

Son travail contre la France a mis en évidence le jeu d’Oyarzabal sur un terrain. Il travaillait sur le côté gauche en recevant des balles de son dos et était en mouvement constant sans que les centraux français puissent l’arrêter, et le but a conduit à agir comme un faux ‘9’ en démarquant et en recevant une longue balle de Busquets. Il a battu Upamecano dans le combat d’homme à homme et a battu Hugo Lloris d’un tir croisé.

Avec une Copa del Rey sous le bras, il est indispensable à Donosti et désormais aussi pour le sélectionneur national. « Je veux continuer à grandir, faire les choses encore mieux », a-t-il prévenu avant de disputer Europe 2021. Avec sacrifice, effort et toujours près du ballon, Mikel Oyarzabal s’est imposé parmi les meilleurs footballeurs du monde.