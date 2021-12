La conseillère municipale de New York s’oppose à ce que les non-citoyens votent aux élections municipales

Une conseillère démocrate de la ville de New York s’est opposée à une proposition visant à autoriser les non-ressortissants à voter aux élections locales, craignant que les immigrés non-ressortissants ne votent républicain.

« Nous avons vu lors de l’élection présidentielle que de nombreux autres groupes ethniques ont voté républicain, mettant en péril tout l’avenir de ce pays en votant républicain », a déclaré le chef de la majorité Laurie Cumbo lors d’une réunion du conseil jeudi. « N’en déplaise à mes frères et sœurs républicains. »

Le conseil municipal de New York a adopté jeudi une résolution autorisant les non-ressortissants à voter aux élections locales par 33 voix contre 14, étendant le droit de vote aux non-ressortissants ayant un statut permanent légal qui ont vécu dans la ville pendant au moins 30 jours.

Le vote hispanique en Amérique est divisé à parts égales entre les démocrates et les républicains, selon un récent sondage. La participation croissante des électeurs de la République dominicaine a conduit les résultats des élections de 2020 vers la droite, et bien qu’il ait perdu les élections, les plus gros gains de l’ancien président Donald Trump en 2020 ont été dans les zones fortement hispaniques, selon le New York Times.

« Sur tant d’élections, la communauté afro-américaine a été la communauté qui sauve la situation », a fait valoir Cumbo, qui est noir. « Les Afro-Américains en bloc sont restés fidèles aux idéaux du parti démocrate. »

Son raisonnement est offensant, mais son vote ne l’est pas. Les non-citoyens ne sont pas « privés de leurs droits ». Le vote devrait être un avantage de la citoyenneté. Sinon, à quoi sert la citoyenneté ? – Rob Gobble 🦃 (@RobGeorge) 9 décembre 2021

Cumbo a commenté que, alors que les Noirs devaient se battre pendant des siècles pour le droit de vote, et même pour être considérés comme plus des trois cinquièmes d’une personne en vertu de la loi, les efforts de la ville pour étendre les droits de vote émanciperaient les immigrants qui avaient été dans le pays pendant aussi peu que 30 jours.

« Ce sera une grande victoire pour les groupes ethniques qui seront le plus nombreux dans la ville de New York », a déclaré Cumbo, s’adressant à Ydanis Rodrigues, un conseiller municipal dominicain. « Alors Ydanis, c’est votre héritage. C’est le votre. Cela va être une énorme victoire numérique pour la communauté de la République dominicaine, et je vous en félicite. Nous sommes tous ici pour soutenir nos groupes ethniques.

Elle a poursuivi en disant que, pour soutenir la mesure, elle aurait besoin de comprendre comment cela aurait un impact sur la communauté noire. « Ce n’est pas parce que nous sommes tous noirs et bruns que nous partageons tous les mêmes valeurs et principes », a-t-elle déclaré.

Cumbo a expliqué que les réformes électorales ne faisaient pas toujours avancer les intérêts des personnes de couleur, notant que dans le cadre du système de vote à choix classé, une femme blanche aurait remporté la course à la mairie de New York contre Eric Adams, qui est noir.

La décision d’autoriser les non-ressortissants à voter « modifiera considérablement la dynamique du pouvoir à New York » et aura des répercussions nationales, selon Cumbo.

« Nous ne devrions jamais hésiter à poser des questions… nous ne pouvons pas continuer avec l’opportunité ou la peur que nous soyons annulés si nous sommes même connus pour avoir demandé plus d’informations », a-t-elle déclaré. « Cette culture doit cesser. »

La nouvelle conseillère municipale Tiffany Cabán a qualifié les commentaires de Cumbo de division.

« Élargir le droit de vote pour certaines personnes ne diminue ni ne ternit en aucune façon le droit de vote pour d’autres », a-t-elle déclaré.

Le conseiller municipal Barry Grodenchik, notant que ses parents ont émigré de Russie en 1903 et que le reste de sa famille en Europe a été assassiné lors de l’holocauste, a déclaré qu’il regrettait que « la race ait été injectée dans ce débat aujourd’hui ».

« Ce projet de loi devrait être débattu sur le fond », a-t-il déclaré.

Le bureau de Cumbo n’a pas répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

