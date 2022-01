La conséquence grave et oubliée de la sixième vague de coronavirus

01/11/2022

Le à 00:04 CET

Nieves Salinas

Deux ans après l’épidémie de la crise du coronavirus, alors que l’Espagne commençait déjà à prendre de l’ampleur grâce aux vaccins, une nouvelle vague, en plein Noël, avec un nombre d’infections jamais vues par la variante omicron, avec la moitié d’un pays isolé par le virus, a plongé à nouveau à la population en état de agitation à laquelle personne ne s’attendait. Ceci est confirmé par les psychologues qui, dans leurs consultations, font revivre les fantômes des baptisés comme la fatigue pandémique. Plus que la peur, détaillent-ils, viens maintenant »frustration et colère. » Ce niveau de temps sixième vague. « Nous avons besoin d’espoir et pense que nous allons mieux gérer cela en tant que pays & rdquor;, souligne El Periódico de España Javier Prado avril, membre de l’Association nationale des psychologues cliniciens et résidents (ANPIR).

Il est déjà évident que la crise de Covid-19 a eu un énorme impact émotionnel sur nous. C’est l’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même qui, fin 2020, a qualifié ce sentiment : le soi-disant lassitude pandémique. Un état d’esprit marqué par la démotivation, le stress, l’apathie… L’Espagne surfait alors sur la quatrième vague du coronavirus et une femme, Araceli Hidalgo, 96 ans, s’apprêtait à être la première Espagnole à recevoir le vaccin contre le virus.

Un an plus tard, notre pays a réussi à faire vacciner près de 90 % de sa population de plus de 12 ans avec le calendrier complet et il y a quelques semaines la campagne de vaccination pédiatrique a commencé : 25,8 % des garçons et filles de 5 et 11 ans ont déjà reçu leur doser. Cependant, une nouvelle vague pandémique a bouleversé toute prévision et rend notre santé mentale, loin de s’être améliorée, toucher le fond encore et encore derrière tant de cas d’anxiété ou de dépression que les spécialistes voient au jour le jour, incertitudes sur l’avenir, précarité économique, ruptures émotionnelles, solitude…

« Maintenant, l’alarme et l’incertitude l’emportent sur le manque de contrôle et la mauvaise gestion qui ont caractérisé les phases des deux dernières années »

« Nous ne nous y attendions pas, la vérité est que nous ne l’avons pas fait. Cela se reproduit en direct, une situation qui, surtout depuis deux semaines, augmente. Je ne dirais pas tellement que la fatigue pandémique est réactivée – cette notion d’ennui , la paresse ou le malaise qui rend les gens un peu laxistes – mais ces sentiments commenceront à apparaître dans les prochains jours. prédomine maintenant l’alarme et l’incertitude en raison du manque de contrôle et de la mauvaise gestion qui ont caractérisé les phases des deux dernières années », dit-il. Javier Prado avril.

D’autres Noëls derrière le virus

Le psychologue ajoute que ce Noël ils rappellent beaucoup il y a un an. « Cette improvisation finit par générer un malaise, une désaffection, la bonnes recommandations avec l’absurde. La surprise, la frustration, la colère et l’indignation prévalent en voyant comment encore une fois nous sommes derrière le virus, qui n’est pas sous contrôle », dit-il.

« Le découragement règne sur le chaos comme si c’était à nouveau en mars 2020. La différence est que la peur n’est pas aussi intense qu’alors »

« La communication officielle échoue de manière très flagrante ces jours-ci », déclare Prado Abril. « Reina el caos general y el desaliento como si fuera de nuevo marzo de 2020. Quizás la diferencia es que el miedo no es tan intenso como entonces, al ser la amenaza un virus que todos ya conocemos mucho tras dos años de convivencia con el. Cependant, la perception de l’improvisation et du court-termisme constant Ça brise l’espoir qu’un jour on pourra sortir de cette terrible pandémie », ajoute-t-il.

Anxiété et dépression chez les jeunes

Les données qui sont devenues connues ces derniers mois, après ces deux années de pandémie, donnent une idée de la façon dont la crise sanitaire nous affecte. Par exemple, une récente macro-enquête de la société scientifique et technologique Merck à laquelle ils ont participé 6 000 personnes entre 18 et 65 ans de dix pays européens, dont l’Espagne, avec des conclusions sur la perception de la santé des Européens révèle que 25% des jeunes Espagnols entre 18 et 29 ans (19% des Européens) ont eu besoin d’une aide pharmacologique pour l’anxiété ou dépression due à l’impact de la crise.

Les troubles mentaux tels que l’anxiété ou la dépression sont passés de 1,1 % à 4 % chez les enfants et adolescents âgés de 4 à 14 ans

Une autre étude, cette fois signée par Sauver les enfants, et présenté il y a quelques jours à peine, il a averti que la pandémie a triplé le nombre de troubles mentaux subis par les enfants et les adolescents entre 4 et 14 ans en Espagne. Selon le rapport d’une ONG – intitulé « Growing Healthy (Mind) An Analysis of Mental Health and Suicide in Childhood and Adolescence » – les troubles mentaux tels que l’anxiété ou la dépression sont passés de 1,1 % à 4 % chez les garçons, les filles et les adolescents entre 4 et 14 ans et 2,5 % à 7 % pour les troubles des conduites tels que le déficit de l’attention ou l’hyperactivité, par rapport aux dernières données officielles disponibles Enquête nationale sur la santé (ENS) de 2017.

Toilettes à la limite

Et comment oublier l’impact sur les agents de santé. Ils vivent la crise à la première personne et maintenant – beaucoup plus fatigués – ils sont à nouveau dépassés. Incertitude, peur de la contagion, protocoles qui changent, dilemmes éthiques, décès, épuisement physique et mental… sont quelques-unes des causes qui ont affecté leur santé mentale pendant la pandémie. Aujourd’hui, dans la sixième vague, l’un et l’autre répètent qu’ils sont épuisés. Qu’ils ne peuvent plus.

Aujourd’hui est mon dernier jour de consultation en tant que médecin de famille en soins primaires. Je le laisse. – Jésus (@iguqui) 29 décembre 2021

En deux ans, le programme de soins complets au médecin malade (PAIME), qui a été créée en 1998 pour offrir une prise en charge spécifique aux professionnels souffrant de troubles mentaux et/ou de conduites addictives, a servi 1 201 nouveaux cas, près de 37 % de plus que les deux années précédentes. 60% des patients qui ont suivi le programme sont des femmes. Les cas d’addiction représentent 13,5% : 66% pour l’abus d’alcool et 34% pour les autres toxines. C’est ce qui ressort du rapport de la Fondation pour la protection sociale des Organisation médicale collégiale (FPSOMC) qui a été dévoilé en octobre dernier.

Trop optimiste ?

Pour la voyelle de ANPIR, Psychologue clinicienne de la Service de santé aragonais, de nombreuses personnes, dans leur intimité, « ont considéré cette pandémie comme terminéeC’est comme ça qu’on nous l’a dit, ils ont joué avec cette idée, et maintenant nous revenons à un modèle d’acteur que nous avions abandonné et c’est désagréable pour nous et beaucoup de gens trouveront cela difficile. » Prado avril, la population a besoin d’espoir. « A croire qu’à un moment donné, nous allons mieux le gérer en tant que pays et ne pas recommencer avec de nouvelles restrictions et de nouvelles vagues et de nouvelles variantes plus tard. Espérons et croyons que les gouvernements ils savent comment gérer cette situation« .

Debut DécembreAprès des mois de consultations avec les sociétés scientifiques, les associations de patients et les communautés autonomes, le Conseil interterritorial du Système national de santé a approuvé la nouvelle Stratégie de santé mentale 2022-2026, sans reconduction depuis 2009. Par ailleurs, le Gouvernement a présenté le Plan d’action 2021-2024 Mental Santé et COVID-19 pour faire face à l’impact causé par la pandémie.

L’Espagne a besoin de deux fois plus de psychologues en santé publique pour pouvoir desservir l’ensemble de la population : il y en a environ 3 000 et les listes d’attente sont interminables

La précarité des ressources en santé mentale espagnole était enfin sur la table. Avec une réalité sanglante : L’Espagne a besoin de deux fois plus de psychologues -en santé publique- afin de desservir l’ensemble de la population. Actuellement, il y en a environ 3 000 et les listes d’attente ils sont sans fin. Le Gouvernement, conscient de l’impact émotionnel de cette crise sanitaire, a assuré comme objectif prioritaire de placer la santé mentale parmi ses priorités.

Le quotidien qui pourtant est rapporté par des associations comme l’ANPIR n’est que peu mouvementé. Les chiffres sont ce qu’ils sont : exactement 2 850 spécialistes pour couvrir tous les problèmes que l’on voit dans les consultations. Les places de formation sanitaire spécialisée PIR devraient être augmentées (Psychologue Interne Résidente) à un total de 422, pour atteindre (à terme) un nombre proche du 6 000 spécialistes.

Le téléphone de prévention du suicide

Un chiffre minimum pour assister à l’autre grande pandémie à laquelle l’Espagne est confrontée, beaucoup plus silencieuse: le suicide est le principale cause de mort non naturelle dans notre pays. Le nombre de décès a augmenté en 2020 de 7,4% par rapport à l’année précédente, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INE). Cette année-là, au cours de laquelle la pandémie de Covid-19 a commencé, 3 941 personnes au total se sont suicidées, ce qui est une augmentation par rapport à 2019, année où ce chiffre est passé à 3 671 personnes. L’augmentation produite en 2020 fait partie d’une augmentation exponentielle prolongée dans le temps. Au total, cela double ce qui a été enregistré en 2019 par rapport à 2018.

Concernant le numéro de téléphone suicide annoncé par le gouvernement, l’ANPIR précise que « tout est inconnu » et met en garde contre une coordination à partir d’un service externalisé et sous-traité

Parmi les objectifs du Plan d’action 2021-2024 Santé mentale et Covid-19 évoqués ci-dessus, prioriser l’attention au suicide et l’annonce de la mise en œuvre un service téléphonique public gratuit pour les comportements suicidaires, fréquenté par des professionnels -qui sera finalement la ligne 024-, pas encore opérationnel. C’était une vieille revendication des associations de patients.

Cependant, l’ANPIR montre ses réticences vis-à-vis de cette nouvelle ligne d’assistance. « À propos du numéro de téléphone du suicide pour nous est Particulièrement important, au-delà de l’actualité, son contenu. Tout est inconnu. On ne sait pas quand il sera lancé, quel type de professionnels y participera et comment il s’intégrera au réseau public de santé mentale. Ce dernier, la garantie de continuité des soins dans le réseau de la santé, il est particulièrement important de prévenir les décès. Cela peut se faire de manière harmonieuse, ce serait l’idéal », explique sa porte-parole.

De plus, depuis cette association ils préviennent : « Si c’est fait d’un service externalisé et externalisé la coordination sera probablement inadéquate et les soins spécialisés s’effondreront davantage. C’est un mystère que personne n’efface du présidence du gouvernement« .

Javier Prado Abril rappelle, en guise de conclusion, que la prévention du suicide va bien au-delà de la start-up d’une ligne téléphonique. Parler de la couverture de la sécurité de base (nourriture, logement abordable, sécurité, etc.) ou de la mise en place de stratégies actives pour prévention du suicide chez les jeunes dans les écoles. Conseille à partir de son expérience le besoin de services de santé mentale spécialisés accessibles, éradiquer la stigmatisation des problèmes de santé mentale ou programmes de soutien aux familles.