La conservation de la faune fonctionne-t-elle? – Vox

Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des signes indiquant que la faune est en péril. Et la plupart des reportages à ce sujet ces jours-ci suivent une formule prévisible: les espèces sont en voie de disparition et, dans la plupart des cas, les humains sont à blâmer.

Pour être clair, c’est vrai, et il y a toutes les raisons de s’alarmer. Un rapport de septembre, par exemple, a révélé que les populations de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de poissons ont diminué de près de 70 pour cent, en moyenne, depuis 1970. Un autre révèle qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction.

Mais ce que ces chiffres étonnants – et les titres qu’ils inspirent – ont tendance à obscurcir, ce sont les histoires les plus prometteuses de réussite en matière de conservation. Bien qu’ils soient plus difficiles à trouver, ils sont nombreux.

«Il est facile d’oublier que le monde dans lequel nous vivons est beaucoup plus riche grâce à ceux qui ont trouvé des raisons convaincantes et les moyens nécessaires pour offrir un refuge à d’autres espèces», écrit la journaliste environnementale Michelle Nijhuis dans Beloved Beasts, un nouveau livre qui fait la chronique du histoire du mouvement de conservation moderne. «Sans leur travail, il n’y aurait probablement ni bisons, ni tigres, ni éléphants; il y aurait peu ou pas de baleines, de loups ou d’aigrettes.

La couverture du nouveau livre de Michelle Nijhuis, Beloved Beasts: Fighting for Life in the Age of Extinction WW Norton & Company, Inc.

En tant que journaliste environnemental moi-même, je suis généralement sceptique à ce sujet. Les données à elles seules racontent une histoire déprimante qui éclipse si facilement les éclats de succès. Mais comme Nijhuis le soutient dans son livre, il y a encore de l’espoir – et elle fait un bon travail en documentant les raisons.

J’ai récemment parlé avec Nijhuis pour un épisode de Vox Conversations à diffuser le jour de la Terre (22 avril), et a posé quelques questions qui tourbillonnent dans ma tête depuis un moment: la conservation travail? Cela fonctionne-t-il assez vite? Et y a-t-il un moyen réaliste d’inverser la tendance à l’extinction?

Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Ce que nous nous trompons sur le «vrai travail de conservation»

Benji Jones

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre, et pourquoi maintenant?

Michelle Nijhuis

Je rapporte depuis longtemps des problèmes d’environnement et de conservation, et je me suis toujours intéressé à l’histoire de la conservation, en partie parce que je constate que les défenseurs de l’environnement ne savent pas grand-chose de leur propre histoire.

Je pense que les gens qui font partie du mouvement de conservation connaissent des noms emblématiques. Ils ont entendu parler de Rachel Carson. Ils connaissent peut-être Aldo Leopold ou John Muir. Mais ils n’ont pas le sens de leur propre mouvement en tant que tradition qui a connu des succès et des échecs et qui a appris au fil du temps.

Benji Jones

Je pense que ce qui vient à l’esprit pour beaucoup d’entre nous quand nous pensons à la conservation, c’est la protection des espèces charismatiques comme les pandas ou les tigres. Comment définiriez-vous la conservation et comment cette définition a-t-elle changé depuis le début de ce mouvement, il y a plus d’un siècle?

Michelle Nijhuis

La conservation, dans son sens le plus élémentaire, est simplement la prévention du gaspillage ou de la perte de quoi que ce soit. Les gens ont pratiqué la conservation des espèces dont ils dépendent pour se nourrir ou s’abriter depuis le début de l’histoire humaine.

Le mouvement de conservation moderne est né à la fin des années 1800, après que les gens se sont rendu compte que leurs propres activités pouvaient non seulement réduire le nombre d’animaux à côté desquels ils vivaient, mais aussi conduire des espèces entières à l’extinction. Cette prise de conscience a donné naissance à un mouvement mondial pour protéger toutes les espèces, qu’elles soient utiles ou non aux humains.

C’est ce que signifiait la conservation au début. Comme le mouvement a été informé par l’écologie, cela signifie non seulement protéger les espèces individuelles, mais aussi protéger les relations entre elles et leurs habitats – et la relation entre les humains et les autres espèces.

La conservation est toujours perçue par beaucoup comme un mouvement visant à sauver des espèces charismatiques individuelles. Nous avons sauvé le pygargue à tête blanche ou nous avons sauvé une espèce de rhinocéros de l’extinction. Ce sont de formidables victoires. Mais je pense que cette perception est un peu trompeuse. Cela n’inclut pas le véritable travail de conservation – qui consiste à préserver les espèces en abondance et en relation avec d’autres espèces.

Les données sont sombres, mais les succès ne manquent pas

Benji Jones

La planète a perdu 755 espèces animales et 123 espèces végétales au cours des cinq cents dernières années, selon votre livre. «Les gens tuent encore trop d’animaux et détruisent trop d’habitats», écrivez-vous. La conservation fonctionne-t-elle?

Michelle Nijhuis

Je me pose cette question presque quotidiennement.

La conservation a fonctionné de manière très identifiable dans le passé. Il y a certainement des espèces et des assemblages d’espèces et de paysages que nous n’aurions pas eu sans le mouvement de conservation.

Nous n’aurions que très peu d’oiseaux chanteurs, par exemple, sans les gens, surtout des femmes, qui se sont opposés au commerce des plumes au début des années 1900. Le commerce des plumes tuait des millions et des millions d’oiseaux chaque année pour décorer des chapeaux. Grâce à leur travail, nous avons obtenu la Loi sur le traité concernant les oiseaux migrateurs. Il y a d’énormes victoires dont nous ne tenons pas vraiment compte lorsque nous nous demandons si la conservation de la faune a fonctionné.

Impressions de la fin des années 1800 montrant des femmes portant des chapeaux de plumes. L. Prang & Co./ Bibliothèque publique de New York

Le mouvement de conservation a beaucoup appris au cours du siècle dernier. Il a élargi ses ambitions et appris ce dont les espèces ont besoin grâce à la science de la biologie et de l’écologie de la conservation. Nous savons de quelles espèces ont besoin pour survivre.

Ce que nous ne savons pas et ce à quoi nous n’avons pas accordé suffisamment d’attention, c’est comment le comportement humain doit changer pour fournir ces choses aux espèces. La conservation a mis du temps à intégrer les sciences sociales et le comportement humain dans son travail – pour dire: «Nous savons ce qui doit être fait, mais comment y parvenir?»

Benji Jones

Quels sont quelques exemples de la façon dont nous avons fait cela correctement? Où la conservation fonctionne-t-elle?

Michelle Nijhuis

L’un des efforts les plus réussis que je connaisse est un projet que j’ai pu visiter en Namibie. Il existe maintenant depuis environ 30 ans. C’est un système de conservancies communautaires, où les gens – qui sont principalement des chasseurs et des agriculteurs de subsistance – ont une grande influence sur la façon de gérer la faune locale. Ils ont la capacité de fixer des quotas de chasse, par exemple.

Au fil des décennies, cela a eu un certain nombre de résultats vraiment positifs et pratiques. Le nombre de rhinocéros noirs, qui était presque nul dans le nord de la Namibie, est maintenant assez bon, par exemple. Mais les impacts sociaux sont également importants.

Les gens des conservancies se soucient de l’avenir à long terme des espèces à côté desquelles ils vivent, même si ces espèces leur font mal au cou. Ils veulent pouvoir les chasser pour se nourrir. Mais ils les veulent aussi généralement. Ils sont fiers d’eux.

C’était très inspirant pour moi de voir ce potentiel d’élargissement du travail de conservation à des personnes qui ne faisaient pas partie professionnellement du mouvement.

Benji Jones

J’adore vraiment cet exemple. Comment fonctionnent ces conservancies?

Michelle Nijhuis

Ils sont établis par des communautés individuelles qui vivent sur des terres communales dans le nord de la Namibie. Les communautés s’organisent en tant que conservatoire. Ils élisent leurs propres dirigeants, puis tiennent des réunions régulières au cours desquelles certaines de ces décisions de gestion sont prises. Il redonne à la gestion des espèces un niveau d’autorité qui manquait depuis l’époque du colonialisme.

Rhinocéros noir marchant dans les prairies du parc national d’Etosha en Namibie, en Afrique, en 2017.VW Pics / Universal Images Group via .

La situation en Amérique du Nord est extrêmement différente, principalement parce qu’il n’y a pas beaucoup de chasseurs et d’agriculteurs de subsistance ici. Mais il y a certaines des mêmes tensions. Je pense que nous pourrions apprendre beaucoup de l’exemple de ce qui se passe en Namibie, simplement pour découvrir ce que je pense être une volonté très courante chez la plupart des gens d’aider leurs espèces locales à survivre.

Benji Jones

Quels autres exemples vous donnent l’espoir que la conservation fonctionne?

Michelle Nijhuis

Nous assistons à une augmentation mondiale des efforts de conservation menés par les Autochtones. Il y a une réelle impulsion pour inclure la reconnaissance des droits fonciers autochtones dans ce que l’on appelle l’initiative 30 par 30, qui vise à protéger 30% des terres et des eaux du globe d’ici 2030.

Si ces objectifs incluent l’affirmation des droits fonciers autochtones et donnent aux gens une sécurité à long terme pour commencer à gérer leurs terres pour la santé de leurs propres moyens de subsistance et d’autres espèces, je pense que cela pourrait être un changement mondial vraiment passionnant.

Nous aurons toujours besoin de parcs et de réserves parce que nous avons causé tellement de dommages à d’autres types d’habitats. Mais nous devons également protéger les endroits où les gens vivent du paysage de manière à ce que d’autres espèces puissent vivre à leurs côtés.

Se concentrer uniquement sur l’extinction peut se retourner contre vous

Benji Jones

Beaucoup d’histoires à succès, bien qu’inspirantes, semblent hyper-localisées. C’est une pensée déprimante pour moi quand je pense à l’ampleur du problème. Pensez-vous que l’échelle est pertinente ici, ou est-ce la mauvaise façon d’y penser?

Michelle Nijhuis

Je suis très déprimé quand je pense à la petite échelle de certains succès de conservation. Je suis également déprimé par les délais.

Certains de ces efforts qui réussissent ont mis des décennies et des décennies pour arriver là où ils en sont aujourd’hui, et on a souvent l’impression que nous commençons trop tard avec trop peu.

Cela dit, l’effort de conservation en Namibie et dans d’autres est en fait à grande échelle. Ils ont commencé très petits et à la base, mais ils sont maintenant une institution nationale. Ils existent depuis des décennies.

Benji Jones

Pas pour être un downer, mais c’est juste dur. Je comprends que l’extinction n’est peut-être pas la meilleure mesure à utiliser pour évaluer où nous en sommes aujourd’hui, mais dans l’ensemble, il semble vraiment que les choses évoluent dans la mauvaise direction. Que dites-vous aux gens qui se contentent d’indiquer les données et qui disent: «Les choses ne vont évidemment pas bien»?

Michelle Nijhuis

Je leur dis que je suis d’accord. Je sympathise totalement avec l’accent mis sur l’extinction parce qu’elle est irréversible. Indépendamment de ce que certaines personnes pourraient vous dire sur la création d’hybrides de mammouths laineux d’éléphants, il n’y a pas d’extinction inversée.

Mais, en même temps, si nous ne sommes pas en mesure de déplacer au moins une partie de notre attention vers ces efforts à plus long terme qui tentent de protéger les espèces alors qu’elles sont encore communes et de mettre en place des structures qui permettront de conserver les espèces au sens large, plutôt qu’une par une, nous allons simplement avoir de plus en plus d’extinctions. C’est un problème très humain: nous concentrons-nous sur la crise ou nous concentrons-nous sur la solution à long terme?

Je pense aussi que – aussi important que cela puisse paraître de se concentrer sur chaque extinction imminente – cela peut se retourner contre nous. Les gens sont engourdis par le rythme constant de la couverture de l’extinction.

Benji

Oui, parfois, on a l’impression que chaque histoire est exactement la même. C’est comme: «Oh, voici ce que nous avons perdu. Génial.”

Michelle

Droite? Vous pourriez presque, vous savez, écrire un Mad Libs sur ces histoires.

Benji

Alors serait-il juste de dire que vous avez de l’espoir?

Michelle

Je me réfugie dans une citation d’Aldo Leopold. Léopold était une personne très optimiste. À un moment donné, alors qu’il était d’humeur très sombre, il a écrit à un de ses amis et a dit: «Le fait que la situation soit désespérée ne devrait pas nous empêcher de faire de notre mieux.»