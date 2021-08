La conservation du patrimoine indien reçoit un coup de pouce alors que le Centre décide de créer l’Institut indien du patrimoine : tout ce qu’il faut savoir

Le Centre a déclaré que l’institut serait mis en place comme une université réputée.

Patrimoine de l’Inde : Le patrimoine a été un aspect clé pour l’Inde et maintenant, pour promouvoir la cause et l’importance du riche patrimoine du pays, le Centre a décidé de créer l’Institut indien du patrimoine à Noida. Lundi, le ministre de la Culture de l’Union, G Kishan Reddy, a informé le Lok Sabha que l’université de classe mondiale serait créée pour fournir des installations d’enseignement supérieur et de recherche dans des domaines liés au riche patrimoine que le pays a à offrir, ainsi que la façon dont il peut être conservé. Voici tout ce que nous savons sur l’institut qui serait mis en place.

Institut indien du patrimoine : pourquoi est-il mis en place

L’institut est mis en place pour se concentrer sur la conservation ainsi que sur la recherche autour du riche patrimoine matériel qu’abrite l’Inde. L’Institut indien du patrimoine aurait pour objectif d’offrir la recherche, le développement ainsi que des connaissances dans les domaines et activités associés au patrimoine afin d’améliorer les aspects culturels, économiques et scientifiques du pays. Selon le Centre, il s’agirait d’une institution autonome du genre en Inde.

Institut indien du patrimoine : différentes écoles qui en dépendent

Le Centre a déclaré que l’institut serait mis en place comme une université réputée. À cette fin, l’Institut d’archéologie Pt Deendayal Upadhyaya, l’École d’études archivistiques basée à New Delhi et relevant des Archives nationales de l’Inde, l’Institut national d’histoire de l’art, de conservation et de muséologie du ministère de la Culture, le Laboratoire national de recherche basé à Lucknow pour la conservation des biens culturels La propriété et l’aile académique du Centre national des arts Indira Gandhi, basée à New Delhi, seraient intégrées. Toutes ces institutions deviendraient les différentes écoles relevant de la prétendue université, a déclaré le Centre.

Cours à offrir à l’IIH

Selon les informations primaires fournies par le Centre, l’institution offrirait des masters ainsi que des doctorats. cours dans des domaines tels que l’histoire des arts, la muséologie, l’archéologie, la manuscritologie, la conservation, les études archivistiques, l’épigraphie et la numismatique, et la conservation préventive, entre autres. En dehors de cela, l’institut offrirait également des installations de formation à la conservation aux étudiants ainsi qu’aux employés en service à l’IIH.

L’Inde est mondialement connue pour son riche patrimoine, qui remonte à la civilisation de la vallée de l’Indus. La diversité de l’Inde et les cultures distinctes qui s’étendent du nord au sud et d’est en ouest ont conduit à une collection diversifiée de patrimoine matériel qui attire des gens du monde entier. De plus, l’histoire glorieuse et tumultueuse de l’Inde – comme le régime moghol et le régime britannique – ont ajouté leurs propres marques distinctes dans le patrimoine matériel du pays. Si ce patrimoine est important d’un point de vue touristique, il l’est également car il permet de mieux comprendre l’histoire du pays. La conservation est importante pour assurer la continuité et la préservation de ce riche patrimoine et la recherche dans ces domaines peut élargir l’horizon de la prochaine génération d’explorateurs, et l’IIH peut jouer un rôle central dans ces deux aspects.

