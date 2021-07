La conservation, hier et aujourd’hui : il est temps de sensibiliser à la protection et à la conservation des ressources naturelles

Les solutions fondées sur la nature ont un impact extrêmement positif à la fois pour la planète et pour les communautés locales des pays en développement. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Ce n’est pas un grand secret que l’avenir de notre planète a désespérément besoin d’être conservé et sauvegardé, en raison des changements climatiques en cours qui font déjà des ravages sur notre environnement naturel. La nature est le plus grand outil dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, grâce à des travaux de conservation et à l’adoption de solutions basées sur la nature, nous pouvons pleinement utiliser la contribution de la nature à l’action d’atténuation qui est hautement nécessaire pour éviter une augmentation catastrophique de la température.

Non seulement cela, l’une des principales raisons du travail de conservation est l’impact qu’il a sur la santé humaine, à la fois en termes de prévention de l’émergence de nouvelles maladies et dans la production de médicaments sur lesquels nous comptons tous. Au fur et à mesure que les humains se sont développés et numérisés, les communautés sont devenues plus mobiles ; cela a commencé à provoquer l’extinction d’une augmentation du nombre d’espèces. Est-il vraiment important de réfléchir à l’importance de la conservation de la nature ? La réponse est un « oui » assez évident.

Chaque espèce évolue pour remplir sa niche particulière et assumer sa responsabilité dans la nature, mais les activités humaines ont commencé à perturber l’ensemble du cycle et tentent maintenant de contrôler le monde naturel. Dans le même esprit, la Journée mondiale de la conservation de la nature est célébrée le 28 juillet de chaque année. Le seul but de cette journée est de sensibiliser à l’importance des ressources naturelles dans l’environnement et comment le garder sain et durable.

Amit Banka, fondateur de WeNaturalists, déclare : « Cette décennie de ‘restauration des générations’ nous offre une opportunité unique de reconstruire le monde grâce à nos efforts de conservation. Et le vent tourne. Nous ne protégeons pas seulement les grandes espèces et les forêts, etc., mais aussi les habitats dégradés – ce changement critique va définir notre avenir. Nous nous efforçons d’impliquer les communautés, y compris les femmes et les enfants, de faire face à la perte de biodiversité et de nous concentrer sur la restauration des écosystèmes. Par exemple, la Tanzanie, le Canada, le Népal et de nombreux autres pays à travers le monde ont déjà obtenu un succès remarquable avec la conservation communautaire. »

Notre planète est composée d’une riche mosaïque d’écosystèmes tels que les prairies, les montagnes, les forêts et les océans. Pour soutenir une pléthore d’animaux sauvages, des écosystèmes tels que ceux-ci fournissent de la nourriture, un abri et des matériaux qui sont importants pour la survie des communautés humaines à travers la planète. Endommager les écosystèmes affecte en fin de compte la durabilité économique et sociale des communautés qui en dépendent.

« La manière dont les êtres humains utilisent les ressources naturelles de la planète n’est pas durable. Un tiers des terres cultivables de la planète est utilisé pour faire pousser des cultures pour nourrir le bétail. L’agriculture animale utilise jusqu’à 30 pour cent de l’eau douce disponible dans le monde pour la consommation. Alors que la population mondiale continue de croître à un rythme alarmant, si cette tendance à l’érosion des ressources naturelles se poursuit, nous verrons de plus en plus de sécheresses, de faim et d’autres effets des changements climatiques », ajoute Bharati Ramachandran, directeur de la sensibilisation et de la Fédération indienne de protection des animaux. Organisations (FIAPO).

Il est nécessaire de comprendre que nous devrions commencer à investir notre temps, notre argent et nos efforts pour adopter ces solutions dans nos activités quotidiennes afin de contrôler la surexploitation des ressources naturelles. Les solutions fondées sur la nature ont un impact extrêmement positif à la fois pour la planète et pour les communautés locales des pays en développement. Bien que ces solutions soient disponibles à plus grande échelle, elles doivent être mises en œuvre à grande échelle et avec le soutien adéquat des pays développés et en développement pour avoir un impact tangible sur le changement climatique. Ces approches basées sur la nature ou basées sur les écosystèmes promettent de fournir le plus grand bang pour sécuriser la nature car elles conservent, restaurent ou améliorent l’utilisation ou la gestion des écosystèmes naturels tout en augmentant le stockage de carbone, en évitant les émissions de gaz à effet de serre et/ou en augmentant la résilience aux les impacts du changement climatique.

« Chez WeNaturalists, nous travaillons avec divers acteurs de la ville de Mumbai pour sensibiliser le public au « réensauvagement urbain ». Il ne s’agit pas simplement de planter un arbre, nous devons nous concentrer sur le fait d’attirer le public pour comprendre la science derrière les arbres, ses références dans la vie quotidienne, et quoi, comment et où planter. Et nous devons nous assurer que l’arbre continue de pousser jusqu’à sa pleine maturité en adoptant des méthodes pour réduire le taux de mortalité à moins de 0,01 %. De même, dans chaque géographie et écosystème, des solutions uniques basées sur la nature peuvent entraîner une révolution dans la façon dont nous interagissons avec la nature. Et c’est ainsi que nous pouvons vraiment honorer et célébrer chaque jour la Journée mondiale de la conservation de la nature. Dit M. Banka.

Afin de préserver la nature pour mener une vie verte et durable et la garder sûre pour les générations futures, nous devons tous réduire les dommages que les activités humaines ont sur notre environnement. Et plus important encore, nous devons tous commencer à soutenir le monde naturel autant que possible.

