La Conservative Heritage Foundation travaille avec fureur pour supprimer le droit de vote des Américains ⋆ .

À une certaine époque, la Heritage Foundation était simplement connue comme un important groupe de réflexion conservateur basé à Washington, qui travaillait pour soutenir l’infrastructure du Parti républicain. Cependant, alors que la droite s’est tournée vers plus d’activisme et s’est éloignée de l’élaboration des politiques, la fondation a créé une entité entièrement distincte pour effectuer un important travail de plaidoyer.

Heritage Action for America est cette entité et elle a un impact monumental sur le paysage politique.

Flickr / Gage Skidmore / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Dans un rapport de Mother Jones, Ari Berman et Nick Surgery ont écrit:

Lors d’une réunion privée le mois dernier avec de gros donateurs, la chef d’un groupe conservateur de premier plan s’est vantée que son équipe avait élaboré la nouvelle loi de suppression des électeurs en Géorgie et faisait de même avec des projets de loi similaires pour les législateurs des États républicains à travers le pays. “Dans certains cas, nous les rédigeons pour eux,” elle a dit, «Ou nous avons une sentinelle en notre nom, donnez-leur le modèle de législation pour qu’ils aient ce type d’ambiance à la base, partant de la base.»

Flickr / Michael Vadon / https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Le groupe de surveillance Documented a obtenu et partagé une vidéo montrant la directrice exécutive d’Heritage Action, Jessica Anderson, s’adressant aux donateurs lors d’une réunion le 22 avril à Tucson.

Anderson a partagé une histoire avec les bailleurs de fonds du groupe qui a célébré une vague de mesures de suppression des électeurs approuvées par les responsables républicains dans les États du pays.

Image «Donald Trump» via Flickr / La Maison Blanche

Selon l’article:

La vidéo divulguée révèle à quel point Heritage mène une campagne massive pour rédiger et adopter une législation type restreignant l’accès au vote, qui a été rapidement adoptée cette année dans les États du champ de bataille de Géorgie, de Floride, d’Arizona et de l’Iowa. Ce n’est pas un hasard si tant d’États contrôlés par le GOP se précipitent pour adopter des textes législatifs similaires en si peu de temps.

Anderson a déclaré dans la vidéo, «L’Iowa est le premier État dans lequel nous avons pu travailler, et nous l’avons fait rapidement et nous l’avons fait tranquillement. Nous avons travaillé tranquillement avec la législature de l’État de l’Iowa. Nous leur avons fourni les meilleures pratiques. Nous avons aidé à rédiger les projets de loi. Nous nous sommes assurés que les militants appelaient les législateurs des États, obtenaient du soutien, se présentaient à leurs audiences publiques, témoignaient…. Petite fanfare. Honnêtement, personne ne l’a même remarqué. Mon équipe s’est regardée et nous nous sommes dit: “Ça ne peut pas être aussi simple que ça.” »

«Donald Trump» de Gage Skidmore est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Le groupe conservateur n’a pas tardé à utiliser ce succès «facile» et à l’appliquer dans d’autres États.

Des rapports comme ceux-ci sont déchirants pour les défenseurs des droits de vote.

Flickr / Gage Skidmore / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Bien qu’un projet de loi des démocrates, connu sous le nom de «For the People Act», puisse aider à protéger les efforts des Américains en matière de droits de vote comme celui-ci, il envisage des chances extrêmement longues.

Le message La Conservative Heritage Foundation travaille furieusement pour supprimer les droits de vote des Américains pour la première fois paru sur TPL News.

Lien source