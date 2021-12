La conservatoire de Britney Spears est terminée – Pourquoi son père veut-il à nouveau accéder aux finances ?

Crédit photo : Rhys Adams / CC par 3.0

Britney Spears a mis fin avec succès à sa tutelle, mais son père veut toujours accéder à ses finances.

Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a mis fin à l’arrangement de 13 ans le mois dernier. La juge Brenda J. Penny a décidé que la pop star était apte à gérer sa propre succession et sa vie. Selon un rapport du 8 décembre, le père de Britney Spears, Jamie Spears, a comparu à distance lors d’une audience devant le tribunal. Son avocat a demandé au tribunal d’avoir accès au plan successoral de Britney, ce qui a rapidement été contesté.

« Dans une situation normale, une personne normale n’aurait jamais à montrer son plan successoral », a déclaré un avocat de John Zabel, un expert-comptable qui aide Britney à gérer ses finances. Jamie Spears a été démis de ses fonctions de conservateur en août 2021. La tutelle a été entièrement résiliée trois mois plus tard.

Britney Spears est estimée à 60 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. En fouillant dans la comptabilité des informations publiques qui ont été publiées jusqu’à présent, Jamie a gagné au moins 5 millions de dollars depuis qu’il a assumé le rôle de conservateur de sa succession. Britney a payé 16 000 $ par mois à son père depuis février 2009 pour ses services. L’avocat qu’il a choisi, Mathew Rosengart, a déclaré « qu’il y a eu une dissipation évidente des actifs de Mme Spears Estate, et cette dissipation se poursuit ».

La capacité de son père à gagner de l’argent avec elle était l’une des principales raisons pour lesquelles elle cherchait à mettre fin à la tutelle. Lors d’une audience en 2021, Britney a déclaré que l’État de Californie lui avait permis d’en profiter plutôt que de la protéger.

« Cela n’a aucun sens que l’État de Californie s’assoie et me regarde littéralement, de ses propres yeux, gagner la vie de tant de personnes et payer tant de personnes, de camions et de bus en tournée sur la route avec moi, et se faire dire que je ne suis pas assez bien », a-t-elle témoigné.

« Cela fait longtemps que je n’ai pas possédé mon argent, et c’est mon souhait et mon rêve que tout cela se termine. »