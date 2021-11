La conservatrice de Britney Spears réagit à la résiliation officielle

Britney et son fiancé, Sam asghari, a passé le vendredi après-midi à célébrer sa victoire légale. Comme Sam l’a dit, « L’histoire a été faite aujourd’hui. Britney est libre! »

« J’aime tellement mes fans que c’est fou », a écrit Britney sur Instagram, peu de temps après que le juge a mis fin à sa tutelle. « Je pense que je vais pleurer le reste de la journée !!!! Meilleur jour de ma vie. » Elle a inclus le hashtag #FreedBritney.

« Je suis tellement fier d’elle », l’avocat de Britney, Matthieu Rosengart, a déclaré à l’extérieur du palais de justice. « Je la remercie. Je la remercie pour son courage, sa voix et son pouvoir et je la remercie pour notre relation, non seulement cet élan est-il pour Britney… mais elle a aidé à faire la lumière sur les tutelles et les tutelles d’un océan à l’autre. De la Californie à New York . »

Il a poursuivi: « Cela a demandé énormément de perspicacité, de courage et de grâce. »

Britney a déjà critiqué sa tutelle comme étant « abusive », affirmant qu’elle contrôlait sa vie puisqu’elle travaillait 70 heures par semaine. Cependant, l’avocat de Jamie a défendu ses actions.

En septembre, son avocat a déclaré dans un communiqué : « Toutes ses actions étaient bien dans les paramètres de l’autorité qui lui a été conférée par le tribunal. Ses actions ont été faites avec la connaissance et le consentement de Britney, son avocat nommé par le tribunal, et / ou le tribunal. Le dossier de Jamie en tant que conservateur – et l’approbation par le tribunal de ses actions – parlent d’eux-mêmes. «

