La consolation pour la perte de Sotchi “signifiait plus” venant de Lewis Hamilton

Les conducteurs rivaux ont offert à Lando Norris des mots de consolation pour son quasi-accident de Sotchi – mais il dit que ceux de Lewis Hamilton signifiaient le plus.

Norris n’était potentiellement qu’à quelques tours d’un premier succès en Formule 1 dans le Grand Prix de Russie lorsqu’une averse s’est avérée changer la donne.

Choisissant de rester sur les slicks, le pilote McLaren a eu du mal à garder le contrôle de sa voiture alors que Hamilton, qui le poursuivait pour la victoire, s’est arrêté pour des pneus intermédiaires.

C’était la bonne décision de Mercedes car Hamilton, avec une adhérence beaucoup plus grande, a rapidement regagné le terrain qu’il avait perdu en s’arrêtant et a facilement dépassé Norris pour assurer son 100e succès en Formule 1.

Bien que Norris ait finalement visité les stands, le mal était fait depuis longtemps et il a malheureusement terminé septième alors qu’un cinquième podium de la saison au moins semblait certain avant l’averse.

Apparaissant sur This Morning d’ITV avec un modèle de sa MCL35M, Norris a déclaré qu’il avait reçu des mots d’encouragement d’autres pilotes après son chagrin à Sotchi – et aucun n’avait résonné plus que ceux de Hamilton.

La tête haute, mon heure viendra pic.twitter.com/Z7YUm7w8BD – Lando Norris (@LandoNorris) 27 septembre 2021

« Venant de Lewis, qui était le gars que j’ai vu grandir, d’entendre ce qu’il avait à dire parce qu’il a vécu de nombreux scénarios, probablement encore pires dans certains cas », a déclaré Norris à propos du soutien que lui avaient apporté ses rivaux.

« Je suppose qu’à ma façon, c’est pire parce que c’est cette première victoire que vous voulez vraiment obtenir.

« De nombreux pilotes ont dit que j’avais fait du bon travail et que mon heure viendrait. Mais quand c’est quelqu’un que vous admirez et dont vous savez qu’il est passé par là, cela signifie certainement un peu plus.

Hamilton et Norris s’étaient tenus côte à côte dans l’enclos des médias à Sotchi, ponctuant les entretiens respectifs qu’ils menaient en discutant entre eux des événements des dernières étapes de la course.

“Lando fait un travail incroyable et c’est formidable de voir McLaren si bien et si forte”, a déclaré Hamilton alors que Norris était à portée de voix.

Le septuple champion du monde a ajouté plus tard : « Il est si jeune, il a tellement de victoires devant lui. Il fait un excellent travail à la tête de cette équipe.

“Cela aurait pu se jouer de n’importe quelle façon, mais je pense que notre équipe a fait un excellent travail en termes de compréhension d’où venait la pluie et cela allait empirer.”