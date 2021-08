La console Amico Wii-Like d’Intellivision est retardée pour la troisième fois

Image : Intelligence

Ceux qui ont pré-commandé la console Intellivision Amico très retardée ont été informés par e-mail qu’ils vont devoir attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur la machine.

Le système – qui comprend des commandes de mouvement de style Wii et un contrôleur unique de type Wii U – était censé être lancé en octobre 2020, mais la pandémie de COVID-19 en cours a repoussé cette date à avril 2021. Cela a ensuite été changé en octobre 2021 avant ce troisième report.

Voici la déclaration qui a été envoyée à ceux qui ont pré-commandé la console (merci, VGC):

Nous voulons nous assurer que ceux qui ont anticipé l’Amico depuis si longtemps, aient la chance d’en profiter le plus tôt possible. Bien entendu, nous tiendrons tous nos clients et parties intéressées informés et informés de nos progrès continus.

Intellivision ajoute que ceux qui ont pré-commandé recevront un “cadeau de remerciement très spécial par e-mail la semaine prochaine” en guise d’excuses.

Image : Intelligence

S’adressant exclusivement à Nintendo Life le mois dernier, Tommy Tallarico d’Intellivision a admis que les pénuries de composants rendaient la production de l’Amico difficile, mais ont tenu bon à la date de lancement d’octobre :

Le matériel final est terminé et nous avons passé presque tous les tests de conformité dans le monde (plus de 50 tests) et pour la plupart, nous sommes prêts à entrer en production. Mais il y a plus de 700 pièces différentes qui composent un Amico et plus de 100 d’entre elles sont des composants électroniques. Malheureusement, parce que nous avons des écrans tactiles sur nos contrôleurs, en tant que petite entreprise, nous trouvons qu’il est extrêmement difficile de sécuriser 4 de ces 100+ pièces. Nous avons commencé à sécuriser les composants en novembre dernier. Nous avons dépensé des millions pour y parvenir et avoir une longueur d’avance. Mais tant de choses ont changé si rapidement et tout cela vient de Chine. C’est ainsi que sont fabriqués les Playstations, les Xbox et les Switchs. Aucune exception, mais c’est la réalité de l’électronique en ce moment.