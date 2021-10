La console Evercade VS de Blaze a été retardée jusqu’en décembre

Image : Blaze

Blaze Entertainment a annoncé aujourd’hui que sa console rétro Evercade VS a été légèrement retardée.

Le système de style NES – qui exécute des chariots physiques et est la version domestique du populaire ordinateur de poche Evercade – était censé arriver en novembre, mais sera désormais lancé à la mi-décembre en Europe. Une fenêtre de sortie du 8 au 17 décembre a été donnée, mais il s’agit d’une estimation. Les clients nord-américains devront malheureusement attendre jusqu’en 2022, avec une date de sortie révisée du 14 janvier étant donnée.

Le directeur général de Blaze Entertainment, Andrew Byatt, a déclaré ceci :

De nombreuses personnes sont conscientes de la pression accrue qui a affecté le fret routier, la congestion dans les ports et les lignes maritimes pour acheminer des stocks dans le monde entier. Comme beaucoup d’autres entreprises, nous devons compter sur cette infrastructure pour vous procurer votre console. Au cours des 3 derniers mois, cette situation est devenue très difficile et malgré la meilleure planification, nous n’avons pu trouver aucun moyen d’améliorer les résultats.

Malheureusement, ce n’est pas la fin des mauvaises nouvelles – six nouvelles cartouches Evercade sont également retardées. Ils seront expédiés avec la nouvelle console.

Nous avons largement couvert l’Evercade dans le passé, en grande partie parce que certaines de ses cartouches contiennent des titres qui étaient à l’origine sur les systèmes Nintendo, comme la NES et la SNES.

Parallèlement à l’annonce du retard, Blaze a également révélé plus d’informations sur l’interface utilisateur d’Evercade VS :

– Fonction de sauvegarde améliorée avec des captures d’écran et la possibilité de supprimer des sauvegardes.

– Une nouvelle fonction Quick Save et un bouton « Charger la dernière sauvegarde » pour vous lancer directement sur votre dernière sauvegarde à partir de l’interface utilisateur.

– Nouveaux modes d’affichage, y compris le rapport hauteur/largeur Pixel Perfect, les cadres d’arrière-plan et les filtres de ligne de balayage – modifiables à la volée

– Informations détaillées sur le jeu, y compris une introduction au jeu et des schémas de contrôle complets à l’écran.

– Mises à jour en ligne, un mappage de contrôleur supplémentaire, des thèmes et une musique de fond sont également inclus !