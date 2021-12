La console PS5 et les variantes de couleur DualSense arrivent en janvier

Sony a officiellement dévoilé de nouvelles variantes de couleurs PS5 et DualSense, ce qui signifie que les joueurs pourront enfin adapter l’esthétique de leur matériel en fonction de leurs préférences personnelles. Les contrôleurs en Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple devraient arriver dans les magasins en janvier 2022, s’ajoutant aux versions Original White, Cosmic Red et Midnight Black qui sont déjà disponibles.

Bien que cela soit probablement excitant pour les propriétaires de PS5, la plus grande nouvelle est l’annonce de couvertures personnalisables officielles pour la console elle-même. Fonctionnalité très convoitée depuis leur lancement en novembre dernier, ces couvertures s’avéreront sans aucun doute populaires parmi les fans de PlayStation qui sont moins vendus sur l’apparence élégante et futuriste de la machine – en particulier ceux qui ont traditionnellement gardé leurs centres de divertissement en conformité avec une palette de couleurs noires.

Les couvertures PS5 en Cosmic Red et Midnight Black seront disponibles à l’achat à partir de janvier 2022 dans certaines régions. Des unités dans les trois nouvelles couleurs – Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple – devraient également être lancées à un moment donné au cours du premier semestre, bien que ce soit à peu près autant d’informations que nous avons obtenues.

Selon le blog PlayStation, les coques de console et les contrôleurs seront disponibles à l’achat auprès de détaillants spécifiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Chine. , Taïwan, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Corée et Philippines.

Sony a déclaré qu’il avait l’intention de rendre les nouvelles variantes de couleurs disponibles dans les territoires non énumérés ci-dessus au cours de 2022. Aucune information supplémentaire n’a été révélée au moment de la rédaction, et aucune date de sortie concrète n’a été confirmée pour les couvertures de console ou les contrôleurs.

Contrairement aux nouvelles couvertures et contrôleurs, la PS5 elle-même est toujours une machine extrêmement difficile à mettre la main sur. Si vous n’avez pas pu en acheter un avant Noël et que vous craignez de décevoir vos enfants, nous avons dressé une liste très sérieuse de 15 façons d’empêcher vos enfants de vous détester parce que vous ne pouviez pas obtenir de PS5.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.