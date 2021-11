La console Xbox Series X Gucci coûte 10 000 $

Dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de la Xbox de Microsoft, la société s’est associée à la société de mode haut de gamme Gucci pour une Xbox très chère.

Microsoft et Gucci ont créé 100 consoles « Xbox by Gucci » Series X et des manettes assorties qui présentent les designs emblématiques de Gucci. La console elle-même présente un motif monogramme découpé au laser du célèbre motif GG qui sert à la fois des initiales de Guccio Gucci et de la phrase de jeu populaire Good Game.

La manette présente des rayures bleues et rouges inspirées du design House Web de la marque. La console et la manette sont livrées dans un étui de transport rigide avec des rayures bleues et rouges. Un abonnement Xbox Game Pass est également inclus, car c’est bien sûr le cas.

Seulement 100 sont fabriqués et ils se vendent 10 000 $ chacun. Vous pouvez les trouver en vente dans les magasins Gucci à partir du 17 novembre à New York, Beverly Hills, Mexico, Milan, Londres, Berlin, Pékin et Tokyo.

Dans d’autres actualités Xbox, l’événement du 20e anniversaire de la société aura lieu ce lundi 15 novembre. Aucune annonce de jeu n’est attendue, mais Microsoft reviendra sur les deux dernières décennies de Xbox et célébrera les réalisations de la franchise.

Le prochain grand jeu Xbox après Forza Horizon 5 est Halo Infinite, qui sortira le 8 décembre et pourrait n’être que le début de ce que Microsoft a en réserve pour Halo.