La consolidation de Bitcoin se poursuit (Market Watch) ⋆ Crypto nouveaux médias

Après la dernière chute en dessous de 47 000 $, le bitcoin s’est en fait regroupé et a ajouté plus de 1 000 $ en valeur. Néanmoins, certaines pièces alternatives continuent de surperformer BTC, notamment SOL, avec son dernier record, et ETH, qui a augmenté de 5% en une journée.

Un autre jour, un autre disque SOL ; ETH saute 5%

Alors que la plupart des altcoins stagnent ces derniers temps, Solana a pris le feu des projecteurs pour elle-même. Les performances de SOL au cours des dernières semaines ont été tout simplement spectaculaires.

La communauté des crypto-monnaies s’est habituée à atteindre des sommets consécutifs de tous les temps et à dépasser certains jalons. Les 24 heures n’ont pas déçu. Après avoir conquis 100 $ hier, il n’a cessé de grimper et a atteint 120 $ pour le dernier record.

Ethereum a également bien performé depuis hier car il a ajouté plus de 6% de valeur et s’est approché de 3 400 $.

Polkadot (11%) et Uniswap (6,5%) sont également bien dans le vert, tandis que Cardano, Binance Coin, Dogecoin et Bitcoin Cash ont marqué des pertes mineures.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Celo est encore une fois le gagnant le plus important, avec une augmentation de 70% à 7 $. Cela vient après une annonce récente concernant une initiative d’adoption de 100 millions de dollars menée par le projet.

Plus de gains sont évidents avec Arweave (35%), Harmony (45%), Cosmos (25%), Fantom (21%), Kusama (11%), Elrond (11%) et Amp (10%).

Par conséquent, la capitalisation boursière cumulée a augmenté d’environ 50 milliards de dollars par jour et est légèrement inférieure à 2,1 billions de dollars.

Bitcoin s’approche à nouveau de 48 000 $

Alors que certaines des pièces alternatives enregistrent de nouveaux records, la principale crypto-monnaie a connu des difficultés ces derniers temps. Il n’est pas resté au-dessus de 49 000 $ au cours du week-end et les ours en ont profité pour le pousser à nouveau vers le sud.

Cela a entraîné une chute en dessous de 48 000 et 47 000 heures il y a. En fait, BTC est descendu à 46 730 $ (sur Bitstamp) plus tôt dans la journée.

Depuis lors, cependant, la situation a considérablement changé et le bitcoin a grimpé de plus de 1 000 dollars. En conséquence, il s’est approché de 48 000 $, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à le surmonter.

Sa capitalisation boursière est toujours bloquée à 900 milliards de dollars, mais la domination sur les altcoins continue de diminuer et est inférieure à 43% au moment d’écrire ces lignes.

BTCUSD. Source : TradingView

