La consolidation de Disney à Orlando pourrait affecter jusqu’à 200 emplois techniques et administratifs à Seattle

L’horizon de Seattle et Walt Disney World en Floride. (Photos Canva Pro)

Un effort de la division Parcs, expériences et produits de Disney pour consolider les opérations dans un «climat favorable aux affaires» pourrait entraîner le transfert de jusqu’à 200 postes techniques et administratifs basés à Seattle à Orlando, en Floride.

Les transferts potentiels ont été confirmés à . par un représentant de Disney, qui a déclaré que le nombre total d’emplois à Seattle touchés ne serait pas déterminé avant le 1er novembre. Le porte-parole a refusé de confirmer le nombre exact d’emplois dans les parcs, expériences et produits Disney. à Seattle.

Josh D’Amaro, président de Disney Parks, Experiences and Products.

Cependant, un employé de Disney de Seattle a déclaré que les gestionnaires les avaient avertis la semaine dernière des transferts probables et que l’initiative pourrait affecter jusqu’à 200 emplois locaux dans la division parcs, expériences et produits. On pense que c’est approximativement le nombre de postes que la division a dans la région.

« Des responsables de Glendale (Californie) nous ont dit que la principale raison du déménagement était de profiter des allégements fiscaux pour les entreprises », a déclaré l’employé, qui a demandé à garder l’anonymat. “Et je suppose qu’ils s’attendent à voir une certaine attrition à la suite du déménagement.”

Dans la région de Seattle, la Walt Disney Company compte également des employés dans ses divisions ESPN et Hulu. Ces groupes sont, en partie, un héritage de l’acquisition par Disney du défunt co-fondateur de Microsoft, Paul Allen’s Starwave Corp. dans les années 1990. Il n’y avait aucune indication que l’un de ces emplois figure dans ce plan.

La division Parcs, expériences et produits de Disney était auparavant connue sous le nom de Disney Parks & Resorts. La plupart des emplois à Seattle, a déclaré l’employé, sont dans le commerce électronique, les jeux, les applications mobiles et Disney Vacations.

Le changement potentiel est parallèle à un transfert annoncé de 2 000 emplois de la région de Los Angeles vers un nouveau campus d’entreprise Disney à Nona Park, en Floride. Cette décision a été confirmée la semaine dernière dans un e-mail aux employés de Josh D’Amaro, président de Disney Parks, Experiences. , et Produits.

« Élargir notre empreinte DPEP déjà importante en Floride est logique », a écrit D’Amaro dans l’e-mail. « En plus du climat propice aux affaires de la Floride, le nouveau campus régional nous donne l’opportunité de consolider nos équipes et d’être plus collaboratif et impactant d’un point de vue créatif et opérationnel.

Disney compte déjà 60 000 employés dans le centre de la Floride, principalement dans la grande région d’Orlando.

“La Floride est connue pour sa riche culture d’hospitalité et de style de vie actif ainsi que pour un coût de la vie plus bas sans impôt sur le revenu de l’État”, a déclaré D’Amaro dans la lettre de l’employé.

Lorsqu’on lui a demandé si un déménagement dans le Sunshine State était une possibilité personnelle, l’employé de Seattle a répondu : « Orlando ? Je ne pense pas. J’aime être ici. Mais j’aime aussi mon travail.

L’employé a déclaré que le groupe de Seattle l’avait découvert lors d’une réunion du personnel lorsque quelqu’un lui a demandé si l’annonce de Los Angeles signifiait une consolidation similaire pour Seattle. « Ils ont dit : ‘Oui, Washington sera touché.’ “

Le nouveau campus de Nona Park sera situé à 32 km à l’est de Disney World, près de l’aéroport international d’Orlando.