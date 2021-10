La consolidation de Mario Götze

16/10/2021 à 14h40 CEST

Le milieu de terrain du PSV, Mario Götze, est l’un des joueurs les plus décisifs cette saison 2021/22 dans le PSV de Roger Schmidt : est le joueur qui a généré le plus d’occasions, avec un total de 37, à ce début de parcours. Ajoutez également cinq buts et six passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues.

L’Allemand, venu au PSV libre du Borussia Dortmund la saison dernière, il vit un doux moment en Eredivisie après plusieurs années loin de son meilleur niveau. Ses problèmes physiques persistants l’ont empêché de confirmer la courbe de croissance qui était présumée en 2013 lorsqu’il a commencé à émerger sous les ordres de Jürgen Klopp au Signal Iduna Park.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund totalise 11 buts et 13 passes décisives en 41 matchs avec le PSV depuis sa signature à l’été 2020 en tant qu’agent libre après avoir mis fin à son contrat avec l’équipe allemande.. C’est là qu’a été vue sa meilleure version : il a marqué 45 buts et distribué 61 passes décisives en 219 matchs. Au Bayern, avec Pep Guardiola, il a signé 36 buts et 24 passes décisives en 114 matchs.

Un talent plombé par des problèmes physiques

Götze était l’un des noms propres du finaliste de la Ligue des champions Borussia Dortmund avec Marco Reus et Robert Lewandowski. Le Bayern, précisément à cette époque, a déboursé 37 millions d’euros pour acquérir leurs services : a passé un total de trois saisons, où il a remporté trois Bundesliga, deux DFB Pokal, une Super Coupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs.

L’ancien joueur du Bayern a vécu un véritable calvaire avec les blessures : la plus longue a sans doute été celle vécue entre février et juillet 2017, lorsqu’il a raté un total de 18 matchs en raison d’un trouble métabolique.. Il a également raté 17 matchs en raison d’une blessure aux adducteurs au Bayern entre octobre 2015 et février 2016 ou 10 matchs en raison d’une blessure à l’aine avec le PSV entre décembre 2020 et février 2021.