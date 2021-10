La consolidation Tron (TRX) indique une diminution de l’action volumétrique !

TRON occupe actuellement la 28e position en termes de capitalisation boursière avec une valeur combinée de 6,76 milliards de dollars et plus de 71 milliards de pièces en circulation. Contrairement à d’autres crypto-monnaies, TRON se concentre sur l’industrie du partage de contenu et du divertissement et a l’intention de régner sur le domaine de la création de contenu, à commencer par l’industrie du jeu. Il permet aux créateurs de lancer leur jeton personnalisé en utilisant leur propre réseau blockchain et de décentraliser l’industrie du jeu en particulier.

TRX est devenu trop sous les projecteurs en 2018 après avoir annoncé l’acquisition de la plate-forme de partage de fichiers BitTorrent. L’application de la blockchain pour accélérer les transactions a permis à TRON de faire un bond dans l’industrie du partage de contenu. Ce système de transaction est bénéfique à la fois pour les créateurs de contenu et les téléspectateurs, et il réprime les intermédiaires. Les créateurs n’auraient pas à accepter de réductions de commission, et les téléspectateurs peuvent obtenir un contenu authentique et non classé à un coût supérieur sur les marchés directs.

Tron dispose d’un encours total de près de 100 milliards de pièces. Il utilise un algorithme de preuve de participation déléguée pour prendre en charge les transactions. Les propriétaires de TRX peuvent geler leurs avoirs en crypto pour obtenir le pouvoir de Tron et avoir la possibilité de travailler en tant que producteurs de blocs. L’idée révolutionnaire et les clients à portée de main permettent à TRX de devenir une crypto-monnaie beaucoup plus forte dans les prochains jours.

Analyse des prix TRON

Le prix du TRON est entré dans une zone de consolidation étroite et a créé un double motif d’épaule et de tête au cours du mois dernier. Cela pourrait conduire à une vente massive au cas où la courbe 200 DMA donnerait lieu à une pression de vente.

On peut voir que TRON souffre d’un manque d’achats ou de transactions par rapport aux volumes dont nous avons été témoins en avril 2021. Historiquement, TRON est dans une tendance haussière avec une plus forte tendance à marquer une nouvelle hausse. Le niveau entre 0,106 $ et 0,1134 $ est devenu un niveau de rejet, tandis que le niveau de 0,082 $ est devenu un niveau d’achat idéal.

En conséquence, l’action des prix a été principalement stagnante dans cette région. TRX attend une cassure, et compte tenu de la tendance, il a une probabilité plus élevée d’atteindre de nouveaux sommets selon la prévision du prix des pièces de monnaie TRX.

Malgré des échanges dans la fourchette moyenne de 50, le RSI peut atteindre le niveau de 0,14 $, tandis que les volumes se sont pour la plupart asséchés. On peut s’attendre à un mouvement de prix soudain lorsque les acheteurs entrent en action. Pour l’instant, le 200 DMA de 0,0903 $ est un niveau critique pour indiquer tout changement de tendance. 0,1215 $ est la valeur la plus élevée atteinte par TRX en septembre et n’a pas atteint le niveau jusqu’à présent en un mois.

