La consommation à l’extérieur du foyer est encore loin des niveaux d’avant la pandémie

11/04/2021 à 12:25 CET

Eduardo Lopez Alonso

Consommation hors domicile, l’activité dite horeca (hôtels, bars et restaurants), ne s’est pas remis du coup de la pandémie. Selon le baromètre ‘Les moments de consommation à l’intérieur et à l’extérieur de la maison’, par AECOC Shopperview, 29% des consommateurs déjeunent au restaurant au moins une fois par semaine, ce qui représente une croissance de six points par rapport aux données de mars, mais c’est toujours loin des 35 % qu’elle faisait avant la crise sanitaire. L’étude corrobore les raisons pour lesquelles Les supermarchés ils gardent une bonne partie des « frais de poche » des consommateurs gagnés au cours de la dernière année. Il est plus consommé à la maison.

77% des personnes interrogées déclarent cuisiner à la maison pratiquement tous les jours dans le but de cpour manger sainement, passer du temps avec sa famille et ses amis ou pour contenir ses dépenses, et c’est la clé du transfert de la consommation de la filière horeca vers la distribution et qui n’est pas encore normalisée. La plupart des consommateurs sont revenus dans les bars et les restaurants, bien qu’ils le fassent moins fréquemment qu’avant covid-19.

Les données du rapport suggèrent que cette tendance se poursuivra. 45% des personnes interrogées déclarent acheter désormais des produits alimentaires pour reproduire les plats qu’ils mangeaient dans les restaurants, et 22% disent qu’ils prévoient de dépenser plus dans les prochains mois sur les aliments à cuisiner à la maison.

Parmi les options alimentaires qui sont sortir renforcé De la crise sanitaire il faut mentionner la ‘livraison’ et les plats préparés. 32% des consommateurs affirment consommer au moins une fois par semaine des plats cuisinés du supermarché, et 10% déclarent aujourd’hui dépenser plus qu’avant le covid-19 dans ce format.

En ce qui concerne la livraison, 23% des Espagnols ont intégré la routine de commander de la nourriture à domicile chaque semaine, que ce soit pour se faire plaisir, pour profiter de leurs plats préférés, pour socialiser ou pour manger quelque chose rapidement. Le rapport montre également que 25 % des consommateurs n’optent jamais pour la livraison ou à emporter, ce qui est un opportunité de croissance pour les opérateurs du secteur, selon les experts de l’Aecoc.