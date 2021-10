La consommation d’agarbatti augmente de 30% à 40% pendant la période du festival : Ankit Agrawal, Director & Managing Partner, Zed Black

L’impact de Covid sur l’activité agarbatti a été positif, à l’exception de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

L’Inde est le plus grand exportateur de bâtons d’encens avec des exportations vers plus de 150 pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Malaisie et le Nigeria étant les principaux marchés. Même si Covid-19 a gravement entravé les entreprises dans le monde en 2020, l’industrie indienne des bâtons d’encens (agarbatti) a fait face à une faible contraction de la demande, les exportations de l’industrie devant augmenter de 15% d’ici la fin de l’année. La consommation d’agarbatti augmente d’environ 40 à 50 pour cent pendant la saison des fêtes, car c’est le moment où la nation célèbre et prie ensemble. Basée sur MP, Mysore Deep Perfumery House (MDPH) avec sa marque phare Zed Black 3-in-1 fait partie des acteurs clés du secteur organisé de l’agarbatti. Pendant la pandémie, le MPDH a enregistré des exportations à 109%, soit plus du double des exportations de l’exercice 2019-20.

MDPH a étendu son bras dans le foyer indien avec deux célébrités de premier plan MS Dhoni et Hrithik Roshan pour des marques établies. MDPH et sa marque phare Zed Black prétendent traiter plus de trois bâtons d’encens crore, vendant des paquets de 15 lakh chaque jour. La marque prétend être l’un des 3 principaux fabricants d’agarbatti du pays. La société a établi une empreinte mondiale avec des exportations vers plus de 40 pays comme les États-Unis, le Brésil, l’Éthiopie, les Pays-Bas, l’Australie, la Malaisie, etc.

Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online, Ankit Agrawal, directeur et associé directeur, Zed Black a parlé de la situation actuelle et des tendances de l’industrie et de la croissance personnelle de la marque MysoreDeep Perfumery House (MDPH). Extraits :

Quelle a été l’efficacité du mouvement du gouvernement indien vers la fabrication indigène d’agarbatti dans le pays ?



Le gouvernement s’est montré très expressif en ce qui concerne Aatmanirbhar Bharat où le moral des fabricants indiens a été remonté. Régulièrement, le gouvernement a également pris des mesures en termes de restrictions à l’importation et d’activités sur le terrain, ce qui a créé un terrain de jeu égal pour les fabricants pour fabriquer les produits et vendre les produits à la fois au niveau national et international.

Dans le budget de l’Union 2021, le gouvernement a affecté 15 700 crores de roupies au développement de ce secteur ? Vos réflexions sur la même chose.

Les mesures favorables prises par le gouvernement, telles que l’allocation de fonds et la création de conditions propices à la prospérité des fabricants indiens, constituent une perspective positive affichée par le gouvernement.

Comment envisagez-vous l’arrêt complet des importations de bois d’agar utilisé dans l’agarbatti ?



Je ne suis pas vraiment au courant de l’arrêt total des importations de bois d’agar en Inde, cela a toujours été en Inde. Cependant, l’importation d’agarbatti cru a été totalement arrêtée depuis 2019, et même pas un kilo d’agarbatti cru n’a été importé et tout a été fabriqué localement, ce qui s’est avéré être un bon pas du gouvernement pour l’industrie de l’agarbatti.

Ankit Agrawal, directeur MDPH et Anshul directeur MDPH devant leur usine de fabrication à Indore Madhya Pradesh

Comment l’imposition de restrictions à l’importation d’agarbatti a-t-elle contribué à promouvoir la fabrication nationale ? Les mesures d’allègement du gouvernement aideront-elles l’industrie?



Avec les restrictions sur les importations, 15 000 tonnes métriques d’agarbatti brut sont fabriquées dans le pays, ce qui a créé de nombreux emplois dans l’industrie. Sans importation et sans augmentation de la production d’agarbatti brut, nous sommes en fait devenus Aatmanirbhar dans la fabrication d’agarbatti.

Combien l’industrie de l’agarbatti a-t-elle souffert pendant le confinement ?



Lors du premier verrouillage, l’industrie de l’agarbatti a été totalement fermée, une fois les marchés ouverts, la demande d’agarbattis a augmenté. Même maintenant, la demande a été soutenue, car beaucoup d’entre eux travaillent à domicile, la consommation d’agarbatti a augmenté en raison des croyances religieuses, de la foi en Dieu alors que toutes les familles priaient ensemble.

L’impact de Covid sur l’activité agarbatti a été positif, à l’exception de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en raison de la pénurie mondiale de conteneurs, du transport, le verrouillage au Vietnam a eu un impact sur l’approvisionnement en matières premières, la demande n’est pas un problème, mais l’approvisionnement en matières premières est un problème.

Travailleurs fabriquant des gobelets Sambrani Dhoop de bouse de vache gauvée à l’usine MDPH d’Indore

Zed Black a mis en place la plus grande unité de fabrication d’agarbatti cru au monde à MP. Partagez les détails sur les investissements, l’empreinte mondiale et les exportations.



MDPH a mis en place sa plus grande usine de fabrication d’agarbatti au monde, répartie sur 15 acres avec une superficie construite de 400 000 pieds carrés composée de 650 machines, produisant 50 tonnes d’encens humide, ainsi que de l’encens brut, des cônes de dhoop, des bâtons de dhoop dans la même unité. . Une production totale de 60 tonnes métriques est produite quotidiennement dans l’unité.

Selon les rapports, MDPH est en train de mettre en place deux nouvelles usines qui ajouteront un espace de fabrication de 3 lac pieds carrés à la superficie existante de 7 lacs carrés dans le Madhya Pradesh, ce qui en fait la plus grande unité de fabrication d’agarbatti brut au monde avec une superficie de 10 Lakh pieds carrés. Partagez des détails sur la création d’emplois.

Nous mettons en place deux nouvelles unités de fabrication, une à Rampipliya (Indore) et une autre à Kshipra Village (Indore). Les deux nouvelles usines ajouteront un espace de fabrication de 3 lac pieds carrés à la superficie existante de 7 lacs carrés dans le Madhya Pradesh, ce qui en fera la plus grande unité de fabrication d’agarbatti brut au monde avec une superficie de 10 Lakh pieds carrés. L’usine devrait générer 1 500 nouveaux emplois. La MDPH compte déjà environ 4 000 salariés en activité. La nouvelle usine a généré de l’emploi pour plus de 1 500 nouveaux employés, ce qui en fait une main-d’œuvre solide avec environ 90 % de femmes travaillant pour l’entreprise. La nouvelle unité entièrement nouvelle installée sur un terrain de 15 acres avec une superficie construite de 2 50 000 pieds carrés est la plus grande usine d’agarbatti brut au monde. C’est une unité d’intégration en amont pour fabriquer des matières premières telles que l’agarbatti brut, les cônes de dhoop brut, les bâtons de dhoop brut et le hawan samagri.

La consommation d’agarbatti augmente pendant la saison des fêtes, partagent les statistiques.



En Inde, les gens utilisent l’agarbatti pour leurs prières quotidiennes. Lors des festivals consécutifs à partir de la mousson jusqu’à Diwali, nous avons une forte inclination vers dieu et les prières, la consommation augmente de 30% à 40% au-dessus de l’utilisation quotidienne pendant cette période.

Demande mondiale de parfums à la mode et innovants comme le camphre, la cannelle, l’ananas, la cerise-rose, etc. À l’échelle mondiale, la demande d’agarbattii provient généralement d’Indiens résidant à l’étranger, mais il existe une tendance selon laquelle l’agarbatti est utilisé à des fins de style de vie. Dans de nombreux pays, les parfums populaires de MDPH sont la rose, le jasmin, mais les gens utilisent également l’agarbatti pour la croyance, et les parfums comme la camomille, la sauge blanche qui sont basés sur des concepts comme attirer de l’argent, amener les clients dans les magasins, etc., ont une forte demande.

Nos ambassadeurs de la marque Ace Cricketer MS Dhoni for Zed Black 3-in-1 Agarbatti & Bollywood Superstar Hrithik Roshan for Bamboo-less Dhoop brand ‘Manthan’ sont soigneusement choisis pour amplifier le buzz dans des régions spécifiques. La société a l’intention de se concentrer sur une multitude de parfums régionaux en plus d’expérimenter des méthodes innovantes en R&D dans un proche avenir.

Comportement d’achat des consommateurs, part de marché des marques de confiance vs acteurs non organisés.



Grâce à Covid, il y a un changement de tendance significatif où les consommateurs se fient aux produits de marque, et la part de marché augmente et nous avons un bon mélange d’acteurs dans cette catégorie. Mais sur les marchés ruraux et ultra-ruraux, ce sont les acteurs non organisés qui gagnent toujours une plus grande part de marché, car la plupart des agarbattis de marque sont plus chers.

TVC de Zed Black avec MS Dhoni est récemment devenu viral pour les looks de Dhoni. Quelle est l’importance du quotient de célébrités étant donné que MDPH compte deux célébrités de premier plan en tant qu’ambassadeurs de la marque, MS Dhoni pour Zed Black et Hrithik Roshan pour Manthan Dhoop.

MDPH a signé le joueur de cricket populaire MS Dhoni en 2017, et nous avons également signé la superstar de Bollywood Hrithik Roshan en 2020. Tous les 2 ans, nous avons approuvé une célébrité de la liste A, ce qui est la preuve que le quotient de célébrité est très élevé, en particulier dans un produit comme l’agarbatti. Avoir l’approbation d’une célébrité est nécessaire pour les marchés ruraux car cela donne aux consommateurs la conviction de la qualité du produit.

Cette année, les marques et les annonceurs ont une troïka d’opportunités au S2 – la saison des fêtes, le reste de l’IPL 2021 et de la Coupe du monde ICC. Comment voyez-vous les marques et les annonceurs tirer parti de ces opportunités, en particulier votre secteur.

Avec l’impact de la diminution de la deuxième vague et la reprise du marché pour le festival, il y a beaucoup de place pour la publicité, avec le reste de l’IPL 2021 qui est en cours et la Coupe du monde ICC 2021 arrive juste à la haute saison. Il s’agit d’une excellente opportunité pour les entreprises, en particulier du secteur de l’agarbatti, de présenter leurs marques aux consommateurs via divers supports tels que la télévision, les médias sociaux, etc. Le cricket est susceptible de voler la vedette aux heures de grande écoute, car les matchs se dérouleront en soirée, ce qui est une heure de grande écoute pour GEC.

