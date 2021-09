La consommation d’alcool à l’adolescence peut-elle augmenter le risque de cancer du sein ?

09/09/2021 à 16h30 CEST

L’alcool est associé à un risque accru de développer un cancer du sein, en particulier celui consommé à l’adolescence. C’est la conclusion tirée d’une sous-analyse de l’étude épidémiologique EpiGEICAM, réalisée par des chercheurs de l’Institut de santé Carlos III du CIBERESP, de l’Université autonome de Madrid et du groupe de recherche sur le cancer du sein GEICAM, financé par l’Association espagnole contre le cancer ( AECC).

«Il y avait des preuves que l’alcool est associé au cancer du sein, mais pas tellement sur son effet dans les différentes phases de la vie, et c’est précisément la nouveauté de cette étude, qui analyse la trajectoire de la consommation d’alcool tout au long de la vie, avec une méthodologie qui permet de combiner les informations des patients dans leur adolescence, leur jeunesse et leur maturité “, explique le Dr Marina Pollán, directrice du Centre national d’épidémiologie de l’Institut de santé Carlos III (CNE-ISCIII), co-coordinateur du groupe de travail GEICAM sur les traitements préventifs , Epidémiologie et Hérédofamille Cancer et membre du Conseil d’Administration du GEICAM.

L’objectif de cette nouvelle analyse de l’étude EpiGEICAM, à laquelle ont participé des chercheurs de 23 hôpitaux de 9 communautés autonomes, était de comparer l’influence de la consommation d’alcool à travers les différentes étapes de la vie de deux cohortes de femmes.

L’étude, par consommation d’alcool

Sur les 2034 participants à l’étude (environ la moitié d’entre eux sans cancer du sein), 77,6% avaient consommé de l’alcool tout au long de leur vie à des degrés divers.

Quatre trajectoires de consommation d’alcool ont été identifiées : la première (45 %), composée de femmes ayant une faible consommation d’alcool (moins de 5 g/jour) tout au long de leur vie.

La seconde (33 %), par ceux qui sont passés progressivement d’une faible consommation d’alcool à l’adolescence à une consommation modérée à l’âge adulte (entre 5 et 15 g/jour).

Dans le troisième groupe (16 %), ils sont passés d’une consommation modérée à l’adolescence à une consommation plus faible à l’âge adulte.

Et enfin, dans le quatrième groupe (6%), d’une consommation modérée à l’adolescence à une consommation plus élevée à l’âge adulte (plus de 15 g/jour).

Chez les adolescents, la consommation d’alcool double le risque

Les résultats de cette recherche révèlent que plus la consommation d’alcool accumulée tout au long de la vie est élevée, plus le risque de cancer du sein est élevé, en particulier chez les femmes ménopausées.

De plus, les données montrent que « chez les femmes ayant une consommation modérée d’alcool à l’adolescence et une consommation d’alcool plus élevée à l’âge adulte, le risque de cancer du sein double par rapport aux femmes ayant une faible consommation d’alcool tout au long de leur vie », explique le Dr Pollán.

L’association entre la consommation d’alcool et le risque de développer un cancer du sein, notamment la consommation à l’adolescence, “a une explication biologique car c’est la période de temps pendant laquelle la glande mammaire se développe”, détaille cet expert.

Le groupe suivant identifié avec le risque le plus élevé était composé de femmes qui sont passées d’une consommation modérée à l’adolescence à une consommation plus faible à l’âge adulte.

“Augmentation des niveaux d’œstrogènes”

La troisième position est occupée par des femmes qui sont passées d’une faible consommation d’alcool à l’adolescence à une consommation modérée à l’âge adulte.

Les résultats révèlent également que le risque de cancer du sein lié à l’alcool était plus élevé chez les femmes ménopausées, en particulier celles ayant un faible poids corporel ou se situant dans la fourchette normale.

“Ce fait pourrait s’expliquer en partie par l’effet que l’alcool a sur l’augmentation des niveaux d’œstrogènes (hormones sexuelles féminines), ce qui pourrait être plus important chez les femmes ménopausées, chez qui l’ovaire cesse de fonctionner, et encore plus important chez celles qui ont moins de graisse corporelle, puisque le tissu adipeux est la principale source d’œstrogènes après la ménopause », explique le Dr Carolina Donat, du Département de médecine préventive de l’Université autonome de Madrid, premier auteur de l’article et membre du CIBERESP.

Concernant l’association entre les différentes trajectoires de consommation d’alcool et le risque de présenter un sous-type spécifique de cancer du sein, des différences significatives n’ont été observées que pour le sous-type luminal (présent dans 70,3 % des cas).

“Cela s’explique parce que les sous-types de cancer du sein avec expression de récepteurs hormonaux dans les cellules tumorales, en plus d’être les plus fréquents, sont ceux qui sont les plus liés aux facteurs qui conduisent à une augmentation des taux d’hormones circulantes”, exprime le directeur de le CNE-ISCIII.

L’importance de prévenir la consommation d’alcool chez les jeunes

«Avec les résultats de cette nouvelle analyse de l’étude EpiGEICAM, nous concluons qu’il faut promouvoir des politiques de santé qui contribuent à sensibiliser la société en général, et en particulier les adolescents, sur la relation entre la consommation d’alcool à ce stade de la vie et le risque accru de développer cancer du sein tout au long de sa vie », conclut le Dr Pollán.

« EpiGEICAM est l’une des plus grandes études épidémiologiques sur le cancer du sein réalisée en Espagne et nous fournit des indices cruciaux pour comprendre la relation entre le mode de vie et le risque de développer un cancer du sein », déclare le Dr Miguel Martín, président du GEICAM.