La consommation d’alcool et de bière a été la plus touchée pendant la pandémie, les ventes sont désormais robustes : Prem Dewan, Devans Modern Breweries

Les marques de spiritueux indiens ont fait du bruit sur le marché, avec sans aucun doute la voix des locaux en tête. Certaines marques emblématiques de ce secteur ont commencé à étendre leur présence et sont devenues actives en termes d’activités d’expansion et de connexion avec les consommateurs. Pour approfondir les développements du segment et comprendre l’évolution de l’écosystème, Financial Express Online s’est entretenu avec Prem Dewan, MD, Devans Modern Breweries Ltd., qui est le fabricant de la marque de bière emblématique Godfather et détient environ 3% de la part de marché de la bière dans le pays. Extraits de l’entretien :

Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette fois-ci pour développer le marketing et d’autres activités de communication pour la marque vieille de plusieurs décennies ?

Nous investissons nos ressources à grande échelle dans des activités d’expansion et dans la création d’installations d’amélioration de nos produits, qui étaient nos principaux objectifs. En tant que tel, nous ne pouvions pas épargner beaucoup d’argent pour le marketing. La seule raison pour laquelle notre parrain existe depuis 30 ans et a conservé ses fidèles fans est son dévouement à la qualité. L’entreprise accorde une grande importance aux fonctions de qualité et est toujours à la recherche d’améliorations de la qualité de ses produits. Ceci est confirmé par le nombre de récompenses que nous avons remportées dans les événements nationaux et maintenant même dans les événements internationaux. Notre Kotsberg Pils a remporté une médaille d’argent au Brussels Beer Challenge 2021 qui est l’un des concours de bière les plus reconnus et les plus prestigieux au monde.

À l’approche de la nouvelle année, quelles sont toutes les activités de connexion des consommateurs dans le pipeline ?

L’Inde du Nord et de l’Est, qui est notre principale zone d’opération, est assez froide à cette période de l’année et la consommation de bière est relativement faible mais raffinée. Nous avons prévu d’étendre nos marques premium dans les États de l’Assam et du Jharkhand au cours de cette période. Notre principal objectif marketing est le marketing numérique, suivi de partenariats lors d’événements uniques. Nous avons également lancé des activités de promotion dans les bars de différentes villes.

Qu’est-ce qui fait la différence de goût lorsqu’il s’agit de bières – ingrédients ou processus de brassage ?

La production de bière est un processus très sophistiqué et technique et la qualité des bières produites dépend d’une variété de facteurs, qui se complètent. C’est un produit où vous avez des possibilités infinies d’expérimenter avec le mélange de matières premières et les paramètres de processus. Tous les facteurs jouent un rôle important dans la qualité du produit final et on ne peut pas identifier un processus ou une chose à cet effet. Tout est important – depuis la qualité des matières premières, les additifs, le contrôle des processus, les procédures, les paramètres, etc. Même un petit écart dans l’un des éléments ci-dessus peut faire une grande différence pour la qualité du produit fini.

Prem Dewan (assis), MD, Devans Modern Breweries Ltd

Où sont fabriquées vos bières et quelle est la diversité de la gamme ? A part la bière, quelles autres liqueurs fabriquez-vous ?

Nos bières sont principalement produites dans deux de nos usines : la brasserie Kotputli au Rajasthan et la brasserie Samba près de Jammu. Alors que le premier s’étend sur 30 acres avec une capacité de production de 75 000 KL de bière, le second a une capacité de production de 39 600 KL de bière. Notre marque de bière phare Godfather est une Strong Lager qui se décline en différentes variantes telles que Godfather Super 8 et Godfather Legendary. Nous avons également une bière blonde légère Kotsberg Pils, qui a récemment remporté une médaille d’argent au célèbre Brussels Beer Challenge 2021. Outre les Lagers, nous brassons également des bières de blé de style belge sous la marque ombrelle Six Fields qui a deux variantes Six Fields Blanche (4,5 % ABV) et Six Fields Cult (7% ABV). En dehors des bières, nous vendons notre spiritueux de malt aux grands groupes de spiritueux depuis 25 ans.

Où voyez-vous le marché en 2022 et qu’attendez-vous de vos marques ?

Nous nous attendons à ce que le marché de la bière explose vraiment au cours de 2022 à condition qu’il n’y ait pas de contretemps fourni par COVID. Il y a une énorme demande refoulée qui attend d’être libérée au cours de l’été 2022, car les deux derniers étés ont été des amortissements virtuels en raison de la pandémie. Nous verrons donc probablement la croissance cumulée de 3 ans être absorbée à l’été 2022.

Quels sont vos plans en termes d’expansion du portefeuille de produits pour la bière et les autres liqueurs ?

Nous prévoyons d’élargir considérablement notre portefeuille d’alcools. Côté bières, nous avons lancé cette année deux nouvelles marques ; les deux sont des premiers dans leurs catégories respectives. Godfather Super 8 est la bière la plus forte de l’Inde avec un ABV de 8% qui est la limite maximale autorisée pour les bières dans le pays et Six Fields Cult avec un ABV de 7%, est la seule bière blanche forte de style belge dans le pays. Nous avons également lancé la bière pression en canettes de 5 litres, offrant ainsi une expérience unique de la « bière à la pression » à la maison. Les canettes de bière pression sont livrées avec une cartouche de CO2 intégrée pour garder la bière fraîche à chaque versement. Devans est la seule brasserie du pays à posséder cette installation.

Nous avons également fait des essais de production de bières aromatisées et prévoyons de les lancer l’année prochaine et sommes assez confiants dans leur succès.

Comment envisagez-vous la concurrence avec les marques internationales et locales ?

La plupart des grandes marques du nord sont désormais des marques internationales, par exemple Tuborg, Carlsberg, Budweiser, Heineken. Même Kingfisher où UB est maintenant une société du groupe Heineken. Je dirais que notre principale concurrence dans le Nord est avec les marques internationales où notre focalisation sur la qualité va certainement nous garder en bonne position. Le volume des marques locales n’est pas important et elles vendent principalement des boîtes de conserve.

Quelle a été la tendance de la consommation de bière pendant la pandémie?

La consommation d’alcool et de bière a été la plus touchée pendant la pandémie. L’alcool est une marchandise contrôlée, qui fonctionne entièrement dans le cadre du système de licence, et les magasins d’alcools étaient les plus faciles à surveiller et, en tant que tels, ont le plus souffert des fermetures et des fermetures. Une quantité importante d’alcool, en particulier de bière, est consommée dans les bars et les hôtels, qui sont restés sous verrouillage prolongé l’année dernière en raison de restrictions de voyage et d’exploitation. La pandémie a atteint son apogée au cours de l’été 21 et même après, qui est la principale période de consommation de bière et, en tant que telle, la consommation de bière a considérablement diminué.

Les choses allaient mieux cette année, mais la pandémie a de nouveau relevé la tête en mai de cette année, c’est-à-dire en plein milieu de la saison de la bière, entraînant une énorme chute des ventes. Cependant, la consommation de bière a repris et les ventes sont assez robustes en ce moment.

