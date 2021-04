La consommation de café peut être liée à une mortalité plus faible | Vie

Une étude menée par des scientifiques espagnols souligne qu’une consommation modérée de café est associée à une mortalité plus faible quelle qu’en soit la cause.

Une étude menée par des scientifiques espagnols conclut que une consommation modérée de café (entre 1 et 6,5 tasses) est associée à une mortalité toutes causes confondues plus faible, en particulier dans la population méditerranéenne, où la recherche a été menée.

Vous faites probablement partie du groupe de personnes dont la journée ne commence pas avant d’avoir pris leur première tasse de café. Si tel est votre cas, vous faites partie de la 14 000 millions de cette boisson sont consommés chaque année en Espagne.

La moyenne, selon El Español, est de près de 4 cafés par jour et par consommateur.

Ces données pourraient attirer l’attention si ce n’était du fait que de plus en plus d’études pointent vers les nombreux avantages de boire du café dans la vie quotidienne. Le même média cite une étude publiée dans Nutrients où la consommation de cette boisson et la mortalité toutes causes confondues sont spécifiquement liées en Espagne.

La recherche, menée par des scientifiques espagnols, a analysé les données de plus de 1 500 adultes de plus de 20 ans au cours d’une période de suivi de 18 ans. Il a été révélé qu’il y avait un association inverse entre la consommation de café et la mortalité toutes causes.

Plus précisément, l’étude indique que la consommation d’une tasse ou moins de café par jour est associée à une réduction de 27% de la mortalité, tandis que la consommation de plus d’une tasse par jour est associée à une réduction de 44% de la mortalité quelle qu’en soit la cause.

Dans le même temps, la même recherche indique que boire plus d’une tasse par jour serait également lié à une réduction de 59% de la mortalité par cancer après près de 2 décennies de suivi. Cependant, cet effet protecteur n’a pas été observé dans les maladies cardiovasculaires.

Les scientifiques ont souligné qu’après avoir analysé le type de café consommé, des avantages ont été observés en particulier dans le café contenant de la caféine, pas décaféiné.

Au contraire, les chercheurs rappellent également que d’autres études ont suggéré que la caféine pourrait avoir des effets néfastes sur le système nerveux ou cardiovasculaire, même si sa consommation modérée aurait été associée dans les rapports précédents à une mortalité plus faible.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Sandra Viñas.