La consommation de charbon réglementée de Mahagenco met le Maharashtra en crise énergétique

Chaque râteau charge en moyenne 4 000 tonnes et une réduction de 11 râteaux par jour signifierait une réduction de 44 000 tonnes de prise de charbon par jour.

Maharashtra State Power Generation Co (Mahagenco) avait demandé à la filiale de Coal India (CIL) Western Coalfields (WCL) d’arrêter les expéditions de charbon vers les centrales thermiques de Bhuswal, Paras, Parli et Nashik, totalisant une production de 3 180 MW, limitant la constitution de stocks à la centrale têtes. La baisse des stocks de charbon dans les centrales était alors à l’horizon.

Bien que CIL ait demandé à Mahagenco de s’en tenir à son plan d’expédition prévu, le genco dans deux lettres consécutives à WCL disponible avec FE, avait demandé de réduire les approvisionnements en charbon et également d’arrêter l’approvisionnement desdites centrales thermiques (TPS) jusqu’à ce que de nouvelles demandes soient fait à partir d’eux.

La lettre que Mahagenco a écrite à WCL en juin indiquait que les unités de 2 880 MW de Mahagenco, dont Parli, Bhuswal et Paras TPS, étaient complètement fermées en réserve et qu’il a donc été demandé à la filiale CIL de fournir 10,5 râteaux de charbon par jour au lieu des 22,7 râteaux programmés par jour, une réduction de plus de 50 % du programme.

Cependant, WCL, dans sa réponse à Mahagenco, a suggéré que son TPS se conforme au plan prévu, car pendant les moussons, la production et les expéditions seraient entravées. Par conséquent, il a été suggéré de constituer des stocks à leur extrémité.

« Normalement, pendant la saison des pluies, on observe que la production de charbon tourne autour de 0,8 million de tonnes par jour. Par conséquent, pour un approvisionnement ininterrompu en électricité pendant la mousson, il est conseillé d’augmenter le stock de charbon des différentes centrales électriques de Mahagenco conformément au programme déposé pour le mois de juin 2021 », indique la lettre de la WCL.

Par la suite, en juillet, Mahagenco a écrit à WCL que le mineur « chargeait 10 à 11 râteaux de charbon brut par jour » et « compte tenu de la situation actuelle, Mahagenco a des besoins en charbon à Chandrapur, Koradi et Kharpekheda TPS ».

Le genco a demandé à WCL d’expédier 5 râteaux par jour à Chandrapur, 3 râteaux par jour à Koradi et Kahrpekheda TPS, respectivement. « Les expéditions de râteaux vers Bhuswal, Paras et Nashik TPS doivent être évitées jusqu’à nouvelle demande de Mahagenco », indique la lettre.

Chaque râteau charge en moyenne 4 000 tonnes et une réduction de 11 râteaux par jour signifierait une réduction de 44 000 tonnes de prise de charbon par jour.

Bien que Mahagenco ait restreint l’approvisionnement en charbon pour éviter de créer des stocks, le Maharashtra était en proie à une crise énergétique faute de charbon. Le ministre de l’Énergie de l’État, Nitin Raut, a blâmé CIL pour son manque de planification, mais CIL a augmenté ses approvisionnements et a peaufiné sa logistique pour acheminer le charbon vers les usines à travers le pays, qui avaient moins de 4 jours de stock. L’État a prévu un déficit entre 3 000 MW et 3 500 MW, avec une demande de pointe atteignant 18 000 MW et a déclaré qu’il avait acheté de l’électricité au comptant à 20 Rs l’unité, en déboursant 250 crores de Rs.

Alors que CIL n’a rien voulu commenter sur les lettres entre Mahagenco et WCL, il a déclaré que les fournitures au secteur de l’électricité ont déjà atteint 1,62 MT par jour au cours des deux derniers jours avec un prélèvement global atteignant 1,88 MT par jour par rapport à la moyenne du mois. de 1,75 MT. Les productions augmenteront après Dussehra lorsque les travailleurs rentreront de vacances.

CIL, comme le 4 octobre, a fourni 1,4 MT par jour au secteur électrique et s’est engagé à le porter à 1,6 MT d’ici fin octobre. Mais les approvisionnements ont augmenté à 1,51 MT le 11 octobre et ont déjà atteint 1,62 MT à ce jour.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.