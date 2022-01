La consommation de l’industrie musicale britannique a augmenté de 2,5% en ’21, contre 8,2% en ’20

Londres, Angleterre, vu de Primrose Hill. Crédit photo: [Duncan]

Le total des flux de l’industrie musicale britannique a atteint 147 milliards en 2021 – une augmentation de 5,7% par rapport à 2020 – car le streaming représentait 83% de la consommation globale de musique du marché, selon les nouvelles données publiées par la British Phonographic Industry (BPI).

L’organisation de l’industrie de la musique de 49 ans a révélé ces statistiques et d’autres dans son rapport de consommation de fin d’année qui vient d’être publié, après avoir mis en lumière les ventes de musique physique au Royaume-Uni en 2021 (y compris le vinyle, qui a connu sa 14e année consécutive de croissance nationale) la dernière la semaine.

Dans l’ensemble, le BPI a déclaré que la consommation de musique au Royaume-Uni avait augmenté de 2,5% d’une année sur l’autre en 2021, pour atteindre 159 millions d’albums et d’équivalents d’albums diffusés ou achetés par les fans. (Huit des 10 albums les plus vendus de l’année, à l’exception de Voyage classé troisième d’ABBA et Sour classé quatrième d’Olivia Rodrigo, ont été publiés par des artistes britanniques, selon l’analyse.)

Dans le cadre de cette croissance de la consommation relativement modeste, les fans basés au Royaume-Uni ont accumulé 147 milliards de flux audio individuels, comme mentionné au début, ce qui représente une augmentation de 5,7% en glissement annuel et aboutit à environ 132 millions d’albums en streaming (également une amélioration de 5,7%).

Pour référence, le BPI dans son rapport de consommation de fin d’année pour 2020 a indiqué que la consommation de musique avait augmenté de 8,2% d’une année sur l’autre, pour atteindre 155 millions d’albums ou équivalents d’albums. Également au cours de la période de 53 semaines (contre 52 semaines pour la période de référence 2019), le streaming a représenté 80,6% de la consommation de musique au Royaume-Uni, selon la répartition. Les 139 milliards de flux audio de 2020 représentaient un gain de 22% par rapport à 2019.

Le volume de streaming croissant (mais relativement faible) de 2021 pour l’industrie musicale britannique pourrait suggérer qu’un plateau plus large approche, et il vaudra la peine de voir comment le propre marché du streaming de l’industrie musicale américaine s’est comporté tout au long de 2021.

La Recording Industry Association of America (RIAA) dans son rapport semestriel 2021 a déclaré que les revenus nationaux du streaming avaient atteint 5,9 milliards de dollars, soit une hausse de 26% en glissement annuel, pour 84% du total du premier semestre 2021. (Le BPI publiera les totaux des revenus de 2021 de l’industrie musicale britannique plus tard cette année.)

Le rapport 2021 du BPI a également révélé que 1 918 artistes avaient généré au nord de 10 millions de streams chacun au Royaume-Uni (sans compter les pièces mondiales), contre 1 798 en 2020 et 1 537 en 2019. « Cela signifie que près de deux fois plus d’artistes perçoivent désormais des redevances importantes. comme on pouvait le faire à l’ère du CD », a écrit l’association professionnelle, notant en outre que seulement 1 092 artistes avaient vendu 10 000 CD (équivalent à 10 millions de flux) en 2007.

Bien sûr, cet accent – ​​ainsi que l’idée que la croissance au sein de l’industrie musicale britannique est « alimentée par l’investissement des maisons de disques » – arrive alors que l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) mène une « enquête sur le streaming musical », à la suite d’un enquête et rapport d’une commission parlementaire.