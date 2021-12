La consommation d’écran pendant l’enfance pourrait retarder le développement de la parole

10/12/2021

Il est de plus en plus fréquent de voir de très jeunes enfants (de quelques mois) avec un téléphone portable ou une tablette à la main. Ces instruments deviennent souvent des « baby-sitters technologiques » que nous utilisons pour que nos enfants se calment avant une crise de colère ou ne s’ennuient pas lorsque nous sommes en famille ou entre amis. La vérité est qu’ils nous « épargnent » certains ennuis, mais lorsque ce problème se présente, nous devons prendre en compte les recommandations de l’American Academy of Pediatrics : « jusqu’à 2 ans, zéro écran. »

La raison de cette forte recommandation est que La consommation d’écrans à un âge précoce peut entraîner des problèmes dans le développement neurologique des enfants. Un retard dans le développement de la parole pourrait être l’un d’entre eux.

Comment les écrans affectent le développement du langage

Selon une étude présentée lors de la réunion 2017 des sociétés universitaires de pédiatrie, plus les enfants jusqu’à 2 ans passent de temps devant l’écran, plus ils risquent d’avoir des retards dans le développement de la parole.

Mais ce n’est pas la seule étude qui va dans ce sens. Ils conviennent tous que le développement de l’enfant se déroule rapidement au cours des cinq premières années de la vie, ce qui en fait une période critique de croissance et de maturation. Et le mécanisme par lequel ces appareils alourdissent ce déploiement est simple : Les écrans peuvent perturber les interactions avec les parents et leur environnement en limitant les opportunités d’échanges sociaux verbaux et non verbaux, essentiels pour favoriser une croissance optimale.

Ce phénomène n’est pas nouveau, il s’est déjà produit avant que les enfants n’aient accès aux mobiles et aux tablettes. Le motif? Il y avait un autre écran : la télévision.

Comment détecter que notre enfant a un problème de développement du langage ?

Dans le cours « Les difficultés d’apprentissage : clés pour éduquer en famille », dispensé par le neuropsychologue José Ramón Gamo, un chapitre est consacré au SLI (Trouble Spécifique du Langage). Dans ce document, José Ramón nous avertit comment nous pouvons réaliser que notre fils pourrait avoir un problème de développement du langage :

Mauvaise aisance verbale

Il est difficile pour le cerveau de détecter les mots en mémoire et de les activer rapidement, par conséquent, lorsqu’ils parlent, ils ne sont pas très fluides.

Remplissage et abus générique

Cette rare aisance verbale les amène à recourir à des remplissages génériques (mots qui remplacent le mot spécifique, comme : la coda, ceci, cela là-haut…)

Ils font des erreurs dans les temps

Jusqu’à 6 ans, il est normal pour nous les enfants de régulariser les verbes irréguliers (disons ‘écrit’ au lieu d »écrit’), mais à partir de cet âge, si la fréquence de régularisation des verbes irréguliers, cela pourrait être un signe d’alerte

Difficulté à résumer

Lorsqu’ils doivent synthétiser des informations ou vous raconter quelque chose qui leur est arrivé à l’école, ils vous racontent des choses avec un niveau de détail élevé, mais nous détectons qu’ils n’identifient pas ce qui est principal et secondaire et, par conséquent, leurs résumés ne contenir les informations pertinentes.

Chaque augmentation de 30 minutes du temps quotidien qu’un enfant passe devant un écran augmente le risque de retard de la parole expressive de 49 %.

Difficulté à planifier un discours oral

Ils commencent à vous dire quelque chose, ils sautent sur autre chose, ils ne terminent pas le fil discursif… Si les cas sont graves, vous ne comprenez pas ce qu’ils ont à dire. Dans ce cas, il faut faire attention, car si on leur dit qu’on ne les comprend pas, qu’ils réfléchissent à comment vous le dire d’une autre manière, on pourrait faire arrêter l’enfant de parler. C’est ce qu’on appelle le « mutisme sélectif ». L’enfant arrête de parler parce qu’il se sent mal à l’aise lorsqu’il constate qu’il n’est pas bien compris.

Difficulté à établir la relation conceptuelle entre deux choses

Nous pouvons tester cela à la maison. Si je demande à un enfant : comment une poire est-elle égale à une pomme ?, et qu’il répond : « qu’elles soient rondes, qu’elles aient une queue ou qu’elles soient jaunes », on peut détecter qu’il n’est pas en mesure d’établir le concept relation amoureuse. Alors que si l’enfant me dit que ce sont des fruits, ou qu’on les mange, qu’ils sont de la nourriture, il me dit qu’ils savent établir la relation conceptuelle.

Ils ne comprennent pas l’ironie, le sarcasme, les blagues bien

Cela les pénalise beaucoup socialement.

Ils utilisent des phrases très simples et peu de vocabulaire

Ils ont généralement recours à des phrases très simples enchaînées par la conjonction « et ». De plus, dès l’âge de 7 ans, on remarquera que nos enfants manquent de vocabulaire par rapport aux autres enfants du même âge.

Que pouvons-nous faire, nous les mères et les pères, pour éviter que nos enfants aient un problème de développement du langage ?

Les deux premières années sont essentielles pour le développement de la parole et le langage chez les enfants. Tant que interagir avec eux, leur parler, lire ou raconter des histoires, cela contribuera à renforcer leurs compétences linguistiques, et d’améliorer votre vocabulaire. Les écrans ne remplacent pas cette interaction personnelle, et plus vous passez de temps avec eux, moins vous avez de chances de « vous entraîner » à parler à une étape clé.

* N’oubliez pas que vous pouvez en apprendre davantage sur les difficultés d’apprentissage des enfants dans le cours de José Ramón Gamo pour Educar es Todo.