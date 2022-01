La consommation d’énergie augmente de 4,5% à 110,34 milliards d’unités en décembre

La demande d’électricité de pointe satisfaite ou l’offre la plus élevée en une journée a atteint 183,39 GW en décembre 2021, contre 182,78 GW en décembre 2020 et 170,49 GW en décembre 2019.

La consommation d’électricité de l’Inde a augmenté de 4,5% en décembre pour atteindre 110,34 milliards d’unités (BU) au cours de la même période il y a un an, selon les données du ministère de l’Énergie. En décembre 2020, la consommation était de 105,62 BU, contre 101,08 BU en décembre 2019. Les experts sont d’avis que la consommation d’électricité ainsi que la demande ont augmenté à un rythme soutenu en décembre avec une amélioration des activités économiques à travers le pays.

Cependant, ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’augmentation des cas de COVID-19 dans le pays, qui pourraient obliger les États à imposer des restrictions de verrouillage locales, ce qui pourrait affecter la demande d’électricité commerciale et industrielle ainsi que la consommation, comme cela s’était produit après que la deuxième vague a frappé le pays en avril 2021. .

La demande d’électricité de pointe satisfaite ou l’offre la plus élevée en une journée a atteint 183,39 GW en décembre 2021, contre 182,78 GW en décembre 2020 et 170,49 GW en décembre 2019. En novembre de cette année, la consommation d’électricité a augmenté de 2,6 % pour atteindre 99,37 BU. L’année dernière en novembre, la consommation électrique s’élevait à 96,88 BU et le même mois en 2019, elle était à 93,94 BU.

La consommation électrique du pays avait augmenté de 3,3% en octobre de cette année pour atteindre 112,79 BU, contre 109,17 BU au même mois l’année dernière. De nombreux États avaient imposé des restrictions de verrouillage après que la deuxième vague de la pandémie a frappé le pays en avril de cette année et a affecté la reprise de la demande d’électricité commerciale et industrielle alors que les États ont commencé à imposer des restrictions à la fin du mois. Les restrictions ont été progressivement levées à mesure que le nombre de cas de COVID diminuait.

La consommation d’énergie a connu une croissance de 6,6 % en glissement annuel en mai de cette année à 108,80 BU, malgré une base faible de 102,08 BU au même mois de 2020. En juin, elle a augmenté de près de 9 % à 114,48 BU, contre 105,08. BU le même mois l’année dernière. En juillet, il est passé à 123,72 BU contre 112,14 BU le même mois il y a un an.

En août de cette année, la consommation d’énergie a augmenté de plus de 17% à 127,88 BU contre 109,21 BU au cours du même mois en 2020. La consommation d’électricité en septembre de cette année a connu une reprise modérée avec une croissance presque plate à 112,43 BU principalement en raison du retard de la mousson (forte des pluies). En septembre de l’année dernière, la consommation électrique était de 112,24 BU

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.