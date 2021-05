Extraction de Bitcoin

La consommation d’énergie de Bitcoin est de la moitié de l’or et du système bancaire: Galaxy Digital Mining

Le réseau Bitcoin consomme une quantité substantielle d’énergie; c’est ce qui le rend «si robuste et sûr» tout en offrant «la liberté financière aux gens du monde entier».

Galaxy Digital Mining a publié un rapport, «Sur la consommation d’énergie de Bitcoin», adoptant une approche quantitative à une question plus subjective.

Dans son rapport, Galaxy a comparé la consommation d’énergie des Bitcoins à d’autres industries, à savoir la banque et l’or.

Bitcoin est une technologie fondamentalement nouvelle et non un substitut précis du système hérité, qui est plus qu’une simple couche de règlement ou uniquement une réserve de valeur.

Et s’il est indéniable que le réseau Bitcoin consomme une quantité substantielle d’énergie, cette consommation d’énergie est ce qui le rend si robuste et sécurisé, indique le rapport.

Toutes les critiques que Bitcoin a reçues concernant sa consommation d’énergie ont été mises en lumière la semaine dernière après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait cité le niveau d’utilisation «insensé» comme raison de la suspension des transactions Bitcoin.

«Mais ces critiques sont rarement imposées à d’autres industries traditionnelles», a-t-il déclaré. Bien que le plus souvent comparés au système bancaire traditionnel et à l’or, contrairement à la transparence de Bitcoin, ces industries sont opaques et ne divulguent pas publiquement leurs empreintes énergétiques.

En ce qui concerne Bitcoin, les nœuds, les pools de minage et les machines minières sont les trois sources qui sont des consommateurs d’énergie directs, parmi lesquels les machines ASIC conçues pour exécuter la preuve de travail (PoW) nécessaire pour régler les transactions et sécuriser les comptes du réseau pour 99,8%. de cette consommation.

Cependant, selon l’indice de consommation d’électricité Bitcoin de l’Université de Cambridge, le réseau Bitcoin consommerait environ 144 TWh par an, soit plus de 114 TWh cité par le rapport.

Le rapport souligne ensuite que si la production annuelle mondiale d’électricité est d’environ 26 730 TWh / an, la quantité d’électricité perdue dans le transport et la distribution chaque année est d’environ 2 205 TWh / an.

En tant que tel, le plus grand réseau peut réellement profiter au secteur de l’énergie en créant «des cas d’utilisation parfaits pour l’énergie intermittente et excédentaire», lit-on dans le rapport.

Alors que le PDG de Twitter s’est associé à Ark Invest de Cathie Wood pour travailler dans cette direction, cela reste à réaliser, et pour l’instant, un peu moins de 40% du réseau Bitcoin est alimenté par des énergies renouvelables. Cependant, cela est contesté par l’estimation de CoinShares selon laquelle plus de 75% du réseau utilise des énergies renouvelables. Ark Invest sur le débat houleux en cours autour de la consommation d’énergie de Bitcoin suscité par Musk, a déclaré:

«Les préoccupations concernant la consommation d’énergie de Bitcoin sont erronées. Contrairement à ce que pense le consensus, nous pensons que l’impact de l’extraction de bitcoins pourrait devenir un net positif pour l’environnement. »

L’empreinte énergétique des appareils électriques «toujours allumés» dans les foyers américains est quant à elle d’environ 1 375 TWh / an, indique le rapport du gestionnaire d’actifs numériques.

Le fait que le réseau Bitcoin fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, “il peut offrir la liberté financière aux personnes du monde entier sans le luxe d’une infrastructure financière stable et accessible.” Le rapport conclut,

«La consommation d’électricité du réseau Bitcoin est-elle une utilisation d’énergie acceptable? Notre réponse est définitive: oui.

