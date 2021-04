La consommation d’énergie du Bitcoin “ 66 fois au-delà en 2015 ”: Citigroup

15 avril 2021 09:01 & nbspUTC

| Mise à jour:

15 avril 2021 à 09:01 & nbspUTC

Clark

Cependant, la consommation d’énergie n’a pas égalé l’augmentation de 170X sur un montant similaire.

Le dialogue sur la consommation d’énergie de Bitcoin se réchauffe plus vite que le monde, les entreprises étant confrontées à la répression du grand public et des actionnaires sur les investissements Bitcoin.

Selon un rapport de Citigroup INC., Bitcoin représente soixante-six fois plus d’électricité qu’il ne l’était en 2015. C’est davantage que les émissions de carbone liées à l’exploitation minière peuvent sans doute faire l’objet d’un examen de plus en plus minutieux, conformément à Bloomberg.

Cette affirmation est assurée par une nouvelle analyse de Mastercard – qui libère simplement son propre calculateur de carbone – qui montre que 54% des personnes pensent que la protection de l’environnement est beaucoup plus vitale qu’elle ne l’était absolument avant le COVID-19.

Les analystes de Citigroup ont exprimé conjointement que:

«À mesure que la valeur de Bitcoin augmente, sa consommation d’énergie devrait donc augmenter.»

Cependant, la consommation d’électricité du réseau augmente un peu plus lentement que la valeur, qui a augmenté d’environ cent soixante-dix fois par rapport à un montant similaire.

Le rapport Citigroup, citant des chiffres du Cambridge University Center for Various Finance, a déclaré que la demande mondiale d’énergie du réseau Bitcoin atteignait 143 térawattheures par année. Cela peut concerner en quatre dimensions au-delà de la production totale d’électricité de l’Argentine en 2019.

L’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin (CBECI) estime actuellement que la consommation annuelle d’électricité de Bitcoin se situe actuellement quelque part entre celle des pays scandinaves et de la Malaisie à 141,6 TWh par an.

Le rapport recommandait que la Chine ralentisse l’exploitation minière en raison de préoccupations environnementales:

L’exploitation et l’utilisation de ces “ pièces ” sont sans aucun doute énergivores et feront l’objet d’un examen plus restrictif à mesure que l’adoption se développe, en particulier si les États-Unis continuent de réduire leur empreinte cryptographique et que la Chine, leader du marché, réprime l’extraction de Bitcoin si cela a un impact négatif ses objectifs climatiques, »

L’impact environnemental de Bitcoin a été férocement débattu avec plusieurs arguments le concernant soit réfuté, soit un minimum de montré comme étant plutôt plus sophistiqué que ne le recommandent les opposants. Fin mars, le co-fondateur de Coin Metrics, Nic Carter, a présenté une réfutation bien documentée à un certain nombre de ces affirmations clés.

Dans celui-ci, il a exprimé qu’il y a une abondance d’énergie associée dans les quatre provinces chinoises où se produit l’essentiel de l’exploitation minière de BTC, et loin de là, elle est dérivée de l’étoile, de l’éolien et de l’hydroélectricité. pour démarrer, le gouvernement chinois réduit ou séquestre vraiment l’énergie en supprimant l’excès d’énergie du réseau ou de la consommation publique, généralement pour maintenir les niveaux de valeur.

Pour maintenir leurs profits, les mineurs peuvent généralement utiliser l’énergie la plus abordable du marché. il y a une migration annuelle associée vers la province de Szechwan pour avoir besoin de l’électricité à faible coût tout au long de la saison. Des études recommandent qu’entre 39% et 76% de l’exploitation minière de Bitcoin utilise des énergies renouvelables.

