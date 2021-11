La consommation des médias a augmenté pour 25 % des familles en octobre : rapport

Les dépenses des ménages ont augmenté pour 63 % des familles

La consommation de médias a augmenté pour 25 % des familles en octobre, alors qu’elle est restée la même pour 48 % des familles. Dans l’ensemble, 82 % des familles ont vu plus de publicités à la télévision et sur les plateformes numériques que les autres, selon les dernières données publiées par Axis My India dans son rapport India Consumer Sentiment Index. De plus, le numérique est devenu la deuxième source de notoriété de la marque, car 44% et 38% des consommateurs ont principalement vu des publicités à la télévision et sur les plateformes numériques respectivement. D’un autre côté, 11 % et 7 % ont vu des publicités sur papier et en extérieur.

Selon le rapport, les dépenses des ménages ont augmenté pour 63% des familles, une augmentation de 7% par rapport au mois dernier. L’augmentation est la plus élevée dans le nord de l’Inde. De plus, les dépenses globales en produits essentiels comme les soins personnels et les articles ménagers ont augmenté de 50 %, reflétant une augmentation de 5 %. Les dépenses en produits non essentiels et discrétionnaires comme la climatisation, la voiture, le réfrigérateur sont en hausse pour 18% des familles.

Le score global de mobilité s’est amélioré pour atteindre -4 en octobre contre -5 le mois précédent. Avec des restrictions de voyage plus faciles, une double vaccination, 88% des familles sortent autant ou plus pour des escapades ou des séjours ou des centres commerciaux ou des restaurants.

« Avec les festivités à son apogée, on peut facilement être témoin de l’excitation des consommateurs en termes de desserrer les cordons de leur bourse pour des dépenses et des expériences variées. Alors que Diwali a déclenché des dépenses pour des produits d’indulgence personnelle (comme des deux-roues/quatre roues ou des bijoux) et des articles ménagers, les festivités à venir et l’enthousiasme des consommateurs donneront encore plus d’élan au second semestre de cette année », Pradeep Gupta, CMD, Axis My India, a déclaré.

« En outre, on peut également assister à une transition en termes de préférences parmi les consommateurs, comme opter pour des véhicules électriques ou encourager la privatisation d’entreprises déficitaires. La croissance du numérique comme support publicitaire dépassant le papier et juste après la télévision reflète le changement des habitudes de consommation des médias qui a été déclenché par la pandémie. Enfin, notre enquête montre qu’une grande majorité de l’Inde n’investit toujours pas dans cette ère des crypto-monnaies, il serait intéressant de voir comment les acteurs financiers au-delà des banques traditionnelles peuvent capturer et convertir leurs intérêts pour des investissements en utilisant des instruments variés », a ajouté Gupta.

36% des consommateurs envisagent d’aller au-delà des achats de petits billets en cette période des fêtes. Selon le rapport, 24% cherchent à dépenser pour des articles ménagers ou personnels comme des appareils électroménagers (climatisation, télévision, machine à laver, réfrigérateur, etc.), des meubles, des appareils électroniques et des bijoux, tandis que 9 pour cent cherchent à acheter un véhicule à quatre roues ou un deux-roues.

Lire aussi : Havas Group India élève Manas Lahiri et Ravinder Siwach

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.