La consommation d’éthanol devrait augmenter alors que le gouvernement cherche à augmenter le taux de mélange de carburant

Pandey a déclaré que l’industrie automobile a été invitée à apporter une technologie qui est déjà disponible dans le monde afin que les surplus de céréales alimentaires et de canne à sucre soient utilisés, soulageant toutes les parties prenantes de l’ensemble de l’écosystème.

Le secrétaire à l’Alimentation, Sudhanshu Pandey, a déclaré vendredi que la consommation d’éthanol-carburant du pays allait augmenter et que le gouvernement visait la mise en œuvre d’un mélange de carburants au taux de E20 (20:80 éthanol : essence) d’ici 2024. Mélange de carburants de 20 % deviendra obligatoire à partir de 2025, a-t-il précisé.

Lors de l’allocution inaugurale d’un événement organisé par l’Indian Sugar Mills Association (Isma), il a déclaré que le gouvernement avait publié une réglementation pour le secteur automobile selon laquelle l’E10 (10:90 éthanol: essence) était déjà autorisé. D’ici 2025, l’objectif de 20 % de mélange de carburants sera atteint en utilisant 17 millions de tonnes de céréales vivrières, ce qui est également excédentaire. Cette mesure aidera les agriculteurs, l’industrie et l’environnement. « Actuellement, le pays dispose de 90 millions de tonnes de stocks alimentaires en stock public. De nombreux pays pensaient que les actions pesaient sur le marché. Mais pendant la pandémie de Covid-19, près de 60 millions de tonnes de céréales vivrières ont été distribuées gratuitement à 800 millions de personnes. Cela a aidé le pays à lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Désormais, l’Inde se dirigera vers l’objectif E20 en utilisant environ 17 millions de tonnes de céréales vivrières pour la production d’éthanol », a-t-il déclaré.

Le pays a également l’intention de s’orienter vers les moteurs flexifuel afin qu’un niveau de mélange plus élevé soit autorisé dans le pays, a-t-il déclaré. Pandey a déclaré que l’industrie automobile a été invitée à apporter une technologie qui est déjà disponible dans le monde afin que les surplus de céréales alimentaires et de canne à sucre soient utilisés, soulageant toutes les parties prenantes de l’ensemble de l’écosystème.

Décrivant le parcours de l’Inde vers l’utilisation de l’éthanol, il a déclaré qu’une politique avait été adoptée pour détourner la production excédentaire vers la production d’éthanol. « L’industrie a fait un grand pas en avant et l’année dernière, 2 millions de tonnes de sucre ont été détournées vers la production d’éthanol. Cette année, nous espérons détourner 3,5 millions de tonnes et l’année prochaine 6 millions de tonnes de sucre seront réduites et détournées vers la production d’éthanol. « L’Inde a commencé ce voyage très tard et le pays n’était pas sûr de parvenir à un équilibre entre le sucre et l’éthanol. Avec notre propre consommation de 26 millions de tonnes, nous produisions 40 à 45 tonnes de sucre excédentaire chaque année », a-t-il souligné. Les prix du sucre restant déprimés, l’impact a été ressenti par les agriculteurs avec des retards de paiement et des arriérés croissants.

Abhinash Verma, directeur général d’Isma, a déclaré que l’Inde est devenue un producteur de sucre excédentaire au cours des 10 dernières années. Le pays devrait produire 31 millions de tonnes de sucre au cours de la saison 2021-22 avec une consommation de sucre estimée à 26,5 millions de tonnes et des exportations de 6 millions de tonnes, a-t-il déclaré. Le solde de clôture au 30 septembre est de 7 millions de tonnes, a-t-il ajouté. Pour réduire les excédents de sucre, les usines se tournent vers la production d’éthanol et optent pour les exportations, a-t-il déclaré. Avec des incitations venant du gouvernement, l’industrie vise la production de 14 milliards de litres d’éthanol d’ici 2025 contre 3,5 milliards de litres de capacité annuelle en 2018. L’objectif est de détourner 6 millions de tonnes de surplus vers l’éthanol d’ici 2025, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.