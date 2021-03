La consommation électrique augmente de 16,5 pc au cours des 12 premiers jours de mars

Ils s’attendent à ce que la consommation électrique de tout ce mois soit supérieure à 98,95 BU enregistrée en mars 2020.

La consommation d’énergie dans le pays a augmenté de 16,5% au cours des 12 premiers jours de ce mois à 47,67 milliards d’unités par rapport à la période correspondante il y a un an, ce qui montre une reprise des activités économiques, selon les données du ministère de l’Énergie. La consommation électrique du 1er au 12 mars de l’année dernière a été enregistrée à 40,92 BU.

En revanche, la demande d’électricité de pointe satisfaite, qui est l’offre la plus élevée en une journée, au cours de cette période de 12 jours de mars 2021, est restée bien au-dessus du record le plus élevé de 170,16 GW sur l’ensemble du mois de mars 2020. Jusqu’au 12 mars 2021, La demande d’électricité de pointe satisfaite a atteint le niveau le plus élevé de 186,03 GW le 11 mars 2021 et a enregistré une croissance de 9,3% par rapport à 170,16 GW il y a un an.

La demande de pointe quotidienne la plus élevée de 1701,16 a été enregistrée le 3 mars 2020.

Les experts estiment que l’augmentation de la demande et de la consommation d’électricité indique que l’impact du verrouillage induit par la pandémie et de la morosité de la conjoncture s’est atténué. Ils ont exprimé la confiance que la consommation et la demande d’énergie pourraient enregistrer une croissance à deux chiffres en mars de cette année, compte tenu de la hausse du mercure et de l’amélioration des besoins commerciaux et industriels en électricité.

Ils s’attendent à ce que la consommation d’énergie au cours de tout ce mois soit supérieure à 98,95 BU enregistrée en mars 2020. Le gouvernement avait imposé un verrouillage à l’échelle nationale le 25 mars 2020 pour contenir la propagation du COVID-19. Après un écart de six mois, la consommation d’énergie a enregistré une croissance de 4,6% en glissement annuel en septembre et de 11,6% en octobre.

En novembre 2020, la croissance de la consommation d’énergie a ralenti à 3,12%, principalement en raison de l’arrivée précoce des hivers. En décembre, la consommation électrique a augmenté de 4,5% alors qu’elle était de 4,4% en janvier 2021. La consommation électrique en février de cette année a enregistré une hausse de 104,11 BU contre 103,81 BU l’année dernière malgré le fait que 2020 ait été une année bissextile.