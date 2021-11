La consommation mondiale d’antibiotiques en hausse de 46 %, les pays d’Asie du Sud en tête de liste : étude

Les taux mondiaux de consommation d’antibiotiques sont passés de 9,8 à 14,3 DDD pour 1000 habitants par jour) entre 2000 et 2018.

La consommation d’antibiotiques a augmenté de 46% dans le monde au cours des 20 dernières années, selon une étude publiée dans The Lancet Planetary Health par le Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM) Project.

GRAM a étudié 204 pays pour l’abus d’antibiotiques et a utilisé une nouvelle approche qui a utilisé plusieurs sources de données et techniques de modélisation statistique. Des enquêtes à grande échelle sur les ménages ont été menées dans des pays à revenu faible et moyen, des données sur les antibiotiques et les produits pharmaceutiques ont été acquises auprès de l’Organisation mondiale de la santé et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), pour analyse et conclusion.

Les résultats fournissent une analyse comparative des taux de consommation totale d’antibiotiques chez l’homme dans 1 000 populations par jour.

Les principales conclusions :

La variation entre les pays étudiés dans les taux de consommation d’antibiotiques pour 1 000 habitants par jour a été multipliée par 10, passant de 5 DDD à 45,9 DDD. Une augmentation de 76 % a été observée dans les pays à revenu faible et intermédiaire entre 2000 et 2018, mais dans les pays à revenu élevé, elle est restée stable .

Les taux mondiaux de consommation d’antibiotiques sont passés de 9,8 à 14,3 DDD pour 1000 habitants et par jour) entre 2000 et 2018. Les taux de consommation ont augmenté le plus de 116 % en Asie du Sud, suivi de l’Inde du Nord à 111 %.

Le programme de l’étude, a déclaré l’auteur principal, la professeure Christiane Dolecek, met en œuvre le plan d’action mondial de l’OMS sur la résistance aux antimicrobiens pour surmonter les antibiotiques inappropriés conduisant à des infections résistantes aux médicaments.

