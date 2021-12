La consommation moyenne de données pour un utilisateur mobile est de 14 Go par mois : DoT

Le DoT a déclaré que la consommation mensuelle moyenne de données par abonné aux données sans fil est passée à 14 Go en juin 2021 contre 61,66 Mo en mars 2014.

Les connexions Internet dans le pays ont atteint 833,7 millions en juin 2021, dont 790 millions sont des connexions à large bande, selon les données partagées par le département des télécommunications (DoT). Partageant les faits saillants de 2021, le DoT a déclaré que la consommation mensuelle moyenne de données par abonné de données sans fil est passée à 14 Go en juin 2021 contre 61,66 Mo en mars 2014, tandis que la réalisation de revenus moyens par abonné par Go de données sans fil a été réduite à 9,8 Rs en juin 2021 à partir de Rs 268,97 en décembre 2014, soit une réduction de plus de 96%.

Le nombre total de connexions téléphoniques dans le pays est passé à 1 189 millions en septembre 2021, contre 930 millions en mars 2014, soit une croissance de 28 %. Concernant le projet BharatNet, le DoT a déclaré en 2021 (jusqu’au 31 octobre), un nombre total de 17 232 grammes de panchayats. ont été mis en service, dont 16 344 panchayats de grammes sont sur câble à fibre optique et 888 panchayats sont sur support satellite.

La portée du projet BharatNet a maintenant été étendue pour atteindre tous les villages du pays conformément à l’annonce faite par le Premier ministre Narendra Modi le 15 août 2020. Le 30 juin 2021, le gouvernement a approuvé une stratégie révisée pour la mise en œuvre de BharatNet à travers un modèle de partenariat public-privé (PPP) dans 16 États du pays couvrant environ 3,61 villages lakh (y compris 1,37 lakh GP).

En ce qui concerne le banc d’essai indigène 5G, le gouvernement a déclaré que le projet devrait être achevé d’ici le 31 décembre. Le projet Rs 224 crore financé par le DoT, compte 8 agences de mise en œuvre – IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Hyderabad, IIT Madras, IIT Kanpur, IISc Bangalore, SAMEER et CEWiT, qui travaillent depuis 36 mois. L’achèvement réussi ouvrira la voie à des tests de bout en bout de l’équipement utilisateur 5G et de l’équipement réseau par les parties prenantes, y compris les start-ups locales, les PME, les universités et l’industrie.

Le banc d’essai 5G local permettra le développement, les tests et la prolifération des composants du système technologique 5G, des cas d’utilisation intersectoriels, en plus de jeter les bases du développement du «paysage technologique 6G» dans le pays. En ce qui concerne le déploiement des services 5G, Les fournisseurs de services de télécommunications – Bharti Airtel, Reliance Jio et Vodafone Idea – ont établi des sites d’essais 5G à Gurugram, Bengaluru, Kolkata, Mumbai, Chandigarh, Delhi, Jamnagar, Ahmadabad, Chennai, Hyderabad, Lucknow, Pune et Gandhi Nagar. Ces métros et grandes villes seraient les premiers lieux de lancement de services 5G dans le pays, l’année prochaine.

