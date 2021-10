La constante Bitcoin – Helena Bitcoin Mining

Visitez l’article original*

Il est difficile, voire effrayant, d’imaginer l’avantage stratégique décisif qu’aura le premier pays à adopter à la fois le Bitcoin et la sélection embryonnaire sur les autres.

La constante Bitcoin

Le Centre ne peut pas contenir : 10

Nous pouvons convenir que les conditions sur Terre sont suffisantes pour soutenir une vie intelligente. Nous sommes un produit de l’environnement universel. Par conséquent, il est sûr de dire que les conditions dans l’univers dans son ensemble sont cohérentes avec celles qui peuvent soutenir la vie intelligente, même si les chances sont minces.

Nous pouvons également convenir que les conditions sur Terre sont suffisantes pour soutenir Bitcoin. Le Bitcoin est un produit de 300 000 années impaires d’évolution de notre intelligence. Bien que l’invention de Bitcoin puisse être attribuée à Satoshi, il n’y a pas de lien de causalité. Les humains ne peuvent percevoir qu’une succession d’événements. L’attribution nous permet d’organiser les événements chronologiquement dans la langue. L’attribution est une histoire plus ou moins convenue, afin que la conversation puisse se poursuivre de manière significative. On pourrait facilement continuer à aller plus loin dans l’histoire, en attribuant l’invention du Bitcoin aux innovations cryptographiques et électroniques qui l’ont précédé. Bien que, à mon avis, ce soit finalement l’emballage d’innovations antérieures de Satoshi, associé à des traits simples mais extrêmement conséquents tels que l’ajustement de la difficulté, l’émission d’approvisionnement programmée et la rareté des terminaux, qui ont signalé l’invention de Bitcoin.

L’invention peut ici être différenciée de l’innovation, car les implications du Bitcoin, ses conséquences, ses effets, sont irrévocables. Les inventions ne peuvent pas être remises dans la bouteille, car le cours de l’humanité est à une certaine échelle modifié après leur avènement. Les innovations, en revanche, modifient le cours des inventions. Le Lightning Network est une innovation remarquable qui a modifié le cours de l’invention du Bitcoin. (Je suis à peu près certain que Pete Rizzo m’a appris cette distinction pour la première fois dans une conversation.)

La garantie fondamentale émergente de propriété immunisée contre la gouvernance est peut-être l’élément qui a le plus assuré à Bitcoin une place dans le domaine des inventions qui modifient l’humanité. Nommer d’autres inventions importantes est laissé en exercice au lecteur.

Grand filtre

En tant qu’organismes conscients, nous pourrions être une rareté, cependant, le fait de notre présence et de notre capacité à faire des observations sur l’univers nous permet de supposer que les constantes physiques fondamentales de l’univers sont compatibles avec la vie intelligente, et donc avec Bitcoin, mais à quoi Le degré?

Pourquoi les constantes physiques fondamentales de l’équation de la vie intelligente semblent-elles affinées pour s’adapter à la vie intelligente, et donc à la vie Bitcoin ? (Notez mon hypothèse selon laquelle Bitcoin est vivant. Il a été amorcé pour promouvoir sa propre production, et empêcher sa propre production. C’est une bille blanche qui ne peut pas être remise dans la bouteille. Mais qu’est-ce qui vient après Bitcoin ? Rien. Pour nous là-bas n’est rien après Bitcoin. C’est notre premier et dernier argent.)

C’est ce qu’on appelle le principe anthropique. Notre compréhension de l’univers est filtrée par un biais humain, notre point de vue. Mais parce que nous et Bitcoin sommes un produit de notre univers, émergent en son sein et soumis à ses lois fondamentales, la propriété transitive des constantes universelles nous permet de recueillir des connaissances à son sujet.

Bitcoin Anthropique

Une constante physique est la quantité totale de masse et d’énergie dans l’univers. Imaginez une pile complète de cartes. Si vous mélangez ces cartes suffisamment de fois, un flush séquentiel se produira. Si vous continuez à les mélanger, à temps, toutes les séquences possibles de ce deck peuvent et se produiront. Dans les contraintes de notre univers, un pont universel de masse et d’énergie, nous pouvons être considérés comme une émergence statistique. Bitcoin aussi, peut être considéré comme une émergence statistique, fondée sur l’émergence préalable d’une certaine intelligence. (Bien que je n’aie pas encore examiné si et dans quelle mesure Bitcoin est une intelligence de manière significative, je suis certain que l’intelligence artificielle sera construite sur Bitcoin, car Bitcoin est en fait la meilleure solution au problème de l’accumulation de valeur programmable dans le logiciel. )

Ce qu’il faut retenir, c’est que les lois fondamentales de la nature ici sur Terre sont cohérentes avec celles que l’on trouve n’importe où dans cet univers. S’ils étaient légèrement différents, l’univers serait inhospitalier, et donc inobservable. Nous pouvons observer un univers, même si, comme nous le savons, dans notre état actuel, nous sommes mal équipés pour observer l’univers tel qu’il est réellement, et de plus, sans Bitcoin, sans technologie basée sur l’argent décentralisé et la propriété immunisée contre la gouvernance, notre compréhension de ce qui se passe dans l’univers serait resté sévèrement limité, d’une portée myope, pris au piège impuissant dans la subjectivité du sophisme empirique.

Nous ne sentons pas la rotation de la Terre sous nos pieds, ou nos corps se précipiter à travers le cosmos. Dans notre état actuel, la grande majorité des occurrences dans cet univers sont trop rapides ou trop lentes, trop grandes, trop petites, trop éloignées ou invisibles pour notre cadre de référence centralisé et empiriquement limité. La plupart de ce qui se passe se passe non seulement en dehors de la perception humaine, mais il est totalement inutile que nous puissions le percevoir du point de vue de l’adaptation génétique, dans notre état actuel.

Les gènes se reproduisent aux dépens de leurs rivaux. C’est tout. Les gènes subissent des variations aléatoires et ont tendance à transmettre ces variations qui favorisent leur production et inhibent leur destruction. Bitcoin partage cette fonction dans un sens. Le réseau est fluide, il répond de manière dynamique aux attaques et se développe de manière à décentraliser sa puissance de hachage et à favoriser sa croissance continue. Le code de Bitcoin est également mis à niveau et légèrement modifié au fil du temps de manière à promouvoir sa production. Au fil du temps, les modifications qui nuisent à la production continue du réseau sont abandonnées et, dans la plupart des cas, empêchées d’entrer dans le protocole.

De même, de nouveaux blocs de transactions valides sont ajoutés au grand livre, favorisant la croissance de Bitcoin d’une autre manière. Les transactions non valides sont protégées et rejetées, protégeant ainsi le réseau

Le Lightning Network pourrait être considéré comme un résultat de la variance génétique de Bitcoin. Le Lightning Network était une continuation expérimentale de Bitcoin, dont la survie du réseau dépend totalement de Bitcoin. Bien que Bitcoin ne dépende pas du tout du Lightning Network pour sa survie. Les deux profitent l’un de l’autre. Le Lightning Network est le symbiote de Bitcoin.

Parfois, les gens font référence à la capacité de Bitcoin à s’auto-promouvoir lorsqu’ils disent que les incitations sont alignées. Je pense que cette phrase donne trop de pouvoir aux humains en ce qui concerne le succès continu de Bitcoin. Qu’est-ce que cela signifie pour Bitcoin de réussir? À ses propres termes, cela signifie simplement qu’il continue à fonctionner. Bitcoin est sourd et muet à son prix en dollars américains, ainsi qu’à nos langues, mesures et idées de réussite.

Le processus d’évolution n’est pas linéaire, et nous n’avons pas eu beaucoup à dire sur notre évolution en tant qu’espèce. Bien que par le biais de la reproduction sélective, les humains aient essayé dans le passé d’interférer ou de manipuler ce processus. Un programme eugéniste à grande échelle pour stimuler l’intelligence humaine ou sélectionner des traits physiques souhaitables est une voie moralement et politiquement non viable. Bien que la plupart des chiens et une grande partie de la nourriture que nous consommons soient des produits de modification génétique par le biais d’un élevage hautement sélectif.

La sélection embryonnaire, cependant, choisir même un embryon plutôt qu’un autre (dans le contexte de la fécondation in vitro) pour son potentiel génétique est une pratique dont on pense qu’elle pourrait augmenter un QI humain de 4,2 points. Le QI n’est en aucun cas l’alpha et l’oméga de l’intelligence, mais prenez-le ici comme une simple mesure. Une sélection d’embryons sur 10 peut représenter une limite supérieure de ce qui serait actuellement pratiquement faisable pour un cycle de FIV. Sélectionnez 1 parmi 1000 embryons et on pense que 24,3 points de QI pourraient être gagnés. Les générations successives de sélection embryonnaire donnent un QI encore plus élevé mais avec des rendements décroissants. Les pays résisteront probablement à l’adoption de telles pratiques à grande échelle pour des raisons morales ou religieuses.

De toute évidence, il faudrait une décennie ou deux pour que les enfants génétiquement sélectionnés mûrissent et aient un impact considérable sur la main-d’œuvre et l’innovation de leur pays d’accueil. Cependant, le ou les premiers pays à trouver un moyen rentable d’adopter largement ces pratiques et d’utiliser des technologies complémentaires telles que les gamètes dérivés de cellules souches, pour permettre une sélection itérative d’embryons in vitro, comprimant plusieurs générations de sélection en quelques années ou moins, tout en incitant simultanément leur population naissante d’humains hyper-intelligents à rester dans leur pays hôte (avec Bitcoin ?), pourrait à terme atteindre une super-intelligence collective et un avantage stratégique décisif sur les pays qui se désengagent. La théorie du jeu géopolitique de l’adoption de Bitcoin se déroule de la même manière, les premiers utilisateurs étant récompensés et les retardataires pénalisés, et les derniers utilisateurs ou non-participants étant complètement sous-financés et incapables de rivaliser.

Les avantages d’un tel processus en tandem avec les avancées technologiques basées sur Bitcoin sont sans fin en termes de résolution de problèmes sociaux et de longévité de la race humaine. Les inconvénients cependant, le potentiel de prise de pouvoir (imaginez une classe d’humains plus intelligents que ceux qui s’est encore produit) et le désastre social sont également imaginables. Il y aurait certainement des bugs, des conséquences développementales et sociales imprévues pour les individus auxquels des niveaux de QI démesurés et sans précédent seraient attribués.

La sélection embryonnaire pourrait être considérée comme une bille grise qui tombe de la bouteille d’exploits humains irrévocables en ingénierie. Il est discutable ou reste à voir si et dans quelle mesure, et à quelles conditions un tel processus serait un net positif pour l’humanité. Sans aucun doute, les nations ou les méga-entreprises qui réalisent l’avantage comparatif géopolitique que la sélection embryonnaire pourrait leur donner commenceront à l’expérimenter en privé, sinon en public. Il sera intéressant de voir si ces pionniers seront également parmi les premiers à mettre Bitcoin dans leur trésorerie nationale ou d’entreprise respective et à l’adopter comme monnaie. Il est difficile, voire effrayant, d’imaginer l’avantage stratégique décisif qu’aura le premier pays à adopter à la fois le Bitcoin et la sélection embryonnaire sur les autres.

