L’ancien président du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré aujourd’hui que Maharshi Valmiki avait ouvert la voie au pays à travers son message d’amour et de fraternité. Rahul Gandhi a également déclaré que la Constitution de l’Inde a l’idéologie de Valmiki. Rahul Gandhi a fait ces remarques en signalant un Shobha Yatra à l’occasion de Valmiki Jayanti aujourd’hui.

« Valmiki ji a montré un chemin vers la nation. Il a montré le mode de vie. Son message portait sur l’amour et la fraternité et aujourd’hui, quand nous voyons l’Inde, c’est une attaque contre le message de Valmiki ji », a déclaré Rahul Gandhi. Il a en outre ajouté que la constitution de l’Inde est la constitution de l’idéologie de Valmiki ji.

« Notre constitution est une constitution de l’idéologie de Valmiki ji. Ce n’est pas une nouvelle chose mais une vieille chose. Ce qui a été dit par Valmiki ji a été incorporé dans la constitution de l’Hindoustan par le peuple du pays. Et aujourd’hui partout où nous voyons, sur la constitution, sur l’idéologie de Valmiki et surtout sur nos frères et sœurs Dalits et pauvres sont attaqués et c’est visible pour tous. Tout le pays sait que les Dalits et les personnes faibles sont attaqués », a déclaré Rahul Gandhi.

Le député de Lok Sabha a également allégué que seules quelques personnes sélectionnées bénéficient de tous les avantages tandis que des milliers de pauvres, les Dalits, les agriculteurs sont attaqués dans le but de les faire taire, ils sont battus et réprimés.

ने देश को एक रास्ता दिखाया था, उनका प्यार और भाईचारे का संदेश था, आज जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं, तो वाल्मीकि के संदेश पर आक्रमण हो रहा है। @RahulGandhi के पर संबोधित हुए। #ValmikiJayanti pic.twitter.com/HOkiVm5amY – Congrès (@INCIndia) 20 octobre 2021

Rahul Gandhi a également déclaré que le parti du Congrès mettrait fin à de telles attaques et diffuserait le message d’amour. « Je voudrais transmettre un message aux frères et sœurs dalits que le parti du Congrès mettra fin à ces attaques. Plus ils cassent le pays, plus nous connecterons le pays. Plus ils répandront la haine, plus nous parlerons d’amour et de fraternité », a déclaré Rahul Gandhi.

Le leader du Congrès a dit que cette idéologie est la culture de l’Inde et que cette voie nous a été montrée par des gens formidables comme Valmiki ji.

