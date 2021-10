La Constitution espagnole comme s’il s’agissait d’une application en développement : vous pouvez la voir dans ce git | La vie

Vous pouvez désormais consulter tous les changements et propositions de la Constitution espagnole de manière beaucoup plus rapide et directe.

Si à un moment donné de votre parcours d’étudiant vous en êtes venu à vous lire ou à vous connaître dans une bonne mesure, le constitution espagnole, surtout si vous avez étudié le droit, vous saurez de quel genre de texte on parle et à quel point il peut être compliqué de trouver un aspect bien particulier

De plus, lorsque différentes modifications y sont apportées, le BOE ne permet pas une comparaison directe entre le texte original et cette légère modification à laquelle on peut échapper.

Quoi qu’il en soit, tout serait beaucoup plus facile s’il existait un type de technologie ou de méthode qui nous permettrait de connaître en un coup d’œil tous les changements apportés à la Constitution espagnole sans avoir à comparer différents textes.

Mais maintenant le programmeur Hector Palacios a publié sur Github un référentiel qui collecte la Constitution espagnole comme si c’était cela, un référentiel de codes sources dans git afin que nous puissions voir tous ses changements à travers l’histoire de manière rapide et directe.

Bien qu’il y ait eu très peu de modifications à la Constitution espagnole depuis sa promulgation en 1978, certaines touches ont été apportées au texte original que la BOE annonce.

Cependant, Palacios affirme qu’« il m’a semblé que ce serait bien de pouvoir voir les modifications par rapport au texte précédent sans avoir à passer continuellement de la version précédente à la nouvelle », et pour faciliter le processus, il a publié ce référentiel.

Voici quelques-uns des meilleurs trucs et astuces de GitHub pour commencer à programmer sur la plate-forme désormais détenue par Microsoft, le plus grand référentiel au monde avec lequel des centaines d’entreprises travaillent.

Pour voir les différences entre les différents textes de la Constitution espagnole, expliquez que c’est aussi simple que d’aller à l’historique du fichier « constitucion-espanola-1978.adoc » et de cliquer sur chaque commit.

Il ajoute également que lorsqu’un organisme ou un parti politique suggère une modification de la Constitution espagnole, il peut finir par la publier en tant que demande Pull, c’est-à-dire une demande de changement de code.

En bref, il explique que le processus va de la copie du texte BOE, le formatage en AsciiDoc suivant les conventions, puis la génération des différents commits et enfin la modification de la date de commit pour qu’elle corresponde à la date de publication du BOE.