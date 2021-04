La construction commence sur le circuit de la ville de Jeddah avant le Grand Prix d’Arabie saoudite

Le terrain a été rompu et la construction du dernier circuit de Formule 1 à être ajouté au calendrier a commencé, avant le premier Grand Prix d’Arabie Saoudite.

La nouvelle piste, appelée Jeddah City Circuit – qui a été conçue par Hermann Tilke – a été présentée comme le “ circuit de rue le plus rapide du monde ” et fera ses débuts au calendrier comme l’avant-dernière course de la saison 2021 le dimanche 5 décembre.

Le nouveau circuit accueillant plusieurs courses au cours des saisons à venir, le plan à long terme est d’organiser une course dans un complexe de sport automobile nouvellement construit, Qiddiya, à partir de 2024 basé dans la capitale du pays, Riyad.

Les patrons de la Formule 1 ont confirmé qu’une course en Arabie saoudite serait au calendrier pendant au moins la prochaine décennie, mais la construction est maintenant en cours pour se préparer pour la sortie inaugurale en hiver.

«Aujourd’hui marque un moment historique pour les Saoudiens et tous les fans de sport automobile du monde entier avec l’inauguration du circuit de Formule 1 de Djeddah», a déclaré le prince Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, président de la Fédération automobile saoudienne, lors de la Motorsport Week.

«C’est l’ouverture d’une nouvelle page brillante de l’histoire du Royaume d’Arabie saoudite et de la ville de Djeddah.

«Nous cherchons à construire un circuit et à accueillir une course qui différencie le monde de la Formule 1, une course qui nous distingue des autres en présentant une course qui restera dans la mémoire des fans de Formule 1 pour les années à venir.»

La décision de la Formule 1 de courir en Arabie saoudite a été largement considérée comme une décision litigieuse, en raison des préoccupations entourant le bilan du pays en matière de droits humains et des accusations de “ lavage de sport ” – utiliser le sport pour améliorer la réputation d’un pays sur la scène mondiale.

La directrice mondiale de la promotion des courses de Formule 1, Chloe Targett-Adams, a déclaré que le sport veillait à ce que les normes relatives aux droits humains soient respectées, des organisations telles qu’Amnesty International soulevant des inquiétudes quant à la tenue de la course.

«Je pense qu’il est vraiment important de poser la question», a-t-elle déclaré en février. «Du point de vue de la Formule 1, nous choisissons de nous engager avec des partenaires et nous avons un cadre contractuel pour définir nos attentes en matière de droits de l’homme et la façon dont nous comptons travailler et notre personnel s’attend à travailler et à être traité.

«Et nous avons un bon engagement avec nos promoteurs de course et leurs parties prenantes gouvernementales sur ces exigences.

«C’est donc quelque chose dans lequel nous nous penchons activement, apprenons et nous éduquons sur cette culture et cette coutume et travaillons avec nos promoteurs en ce qui concerne notre événement de Formule 1.

