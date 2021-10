La construction d’autoroutes au plus bas depuis trois ans

Les attributions de projets routiers, bien que inférieures à celles de l’année dernière, ont été plus du double du niveau de 2019 à 4 609 km au cours de la période avril-septembre de l’exercice en cours.

Les pluies prolongées ont eu des conséquences néfastes sur la construction d’autoroutes, un segment qui a constamment résisté aux difficultés de l’économie au sens large et même au choc pandémique. La construction est tombée à son plus bas niveau en trois ans à un peu plus de 21 km/jour au cours de la période avril-septembre de l’exercice actuel, contre une moyenne de 22 km/jour au cours de la même période l’année dernière et le pic de 25,67 km/jour. au cours de la période pré-pandémique comparable d’avril à septembre 2019.

Bien sûr, la deuxième vague sauvage de Covid avait affecté la construction d’autoroutes au cours des mois de mai, juin et juillet de cette année, bien que la gravité de son impact ait été bien moindre que pendant la période de verrouillage en 2020 et les mois qui ont immédiatement suivi. En août de cette année, cependant, les pluies de mousson ont frappé la construction le plus durement – seulement 428 km d’autoroutes (13,8 km/jour) ont été construits au cours du mois contre 665 km le mois correspondant de l’année précédente. La situation lamentable a persisté en septembre également avec – 469 km (15,63 km/jour).

Le ministère des transports routiers et des autoroutes (MoRTH) s’est fixé un objectif ambitieux de 40 km par jour de construction d’autoroutes pour l’exercice en cours par rapport à la moyenne quotidienne de 36,4 km atteinte en 2020-2021. Le 1er mai, le ministre de l’Union, Nitin Gadkari, avait déclaré que le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) construirait des autoroutes d’une valeur de 15 lakh crore au cours des deux prochaines années.

« Les moussons prolongées ont affecté les jours de production pendant une période prolongée au cours de l’exercice en cours par rapport à l’année dernière, ce qui a affecté le rythme d’exécution », a déclaré Rajeshwar Burla de l’Icra.

Les attributions de projets routiers, bien que inférieures à celles de l’année dernière, ont été plus du double du niveau de 2019 à 4 609 km au cours de la période avril-septembre de l’exercice en cours.

En 2020-2021, le ministère des transports routiers et des autoroutes MoRTH a attribué 10 467 km de longueur d’autoroute contre 8 948 km en 2019-20. « Les récompenses pourraient fluctuer d’un mois à l’autre. Il est difficile d’attribuer une raison à cela. Cependant, les récompenses globales pour l’année complète devraient dépasser le niveau de l’année dernière », a déclaré Burla.

