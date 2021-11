La construction de la piste de Djeddah sera terminée « dans les prochains jours » · .

La construction du nouveau circuit de la corniche de Djeddah sera achevée dans quelques jours selon les promoteurs du Grand Prix d’Arabie saoudite, qui devrait avoir lieu sur la piste dans deux semaines.

De nouvelles photographies montrent l’étendue des travaux de construction sur le parcours temporaire de 6,1 kilomètres qui accueillera la première course de Formule 1 du pays.

La construction de la piste, qui a commencé il y a à peine sept mois, a impliqué 37 000 tonnes d’asphalte, 600 000 tonnes de ciment, 30 000 mètres carrés de briques et 1 400 tonnes de verre. Sept tribunes surplomberont le circuit et la piste est entièrement éclairée pour permettre à la course de se dérouler après la tombée de la nuit.

Les promoteurs de l’événement ont déclaré que 3 000 entrepreneurs sur place de 50 pays différents avaient participé à la construction. « Tous les travaux ont été effectués conformément aux lois du travail saoudiennes détaillées et rigoureuses, garantissant la protection des droits des travailleurs sur place, y compris la limitation des heures de travail en plein soleil », ont-ils déclaré.

« Aucun circuit de F1 n’a jamais été construit sur une période plus courte », ont-ils ajouté. « Plus important encore, cette réalisation a été accomplie dans les conditions de santé et de sécurité les plus strictes, avec des millions d’heures de travail sur site sans incident grave. »

Construction du circuit de la corniche de Djeddah

